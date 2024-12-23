Он получил награду за свои прорывы в ключевых технологиях, таких как модули полноцветных лазерных источников света, дизайн оптической системы 8K и противосветовые экраны с избирательным спектром, а также за то, что он первым осуществил промышленное применение.

В Чэнду прошла Всемирная конференция по инновациям и развитию индустрии дисплеев, где были представлены самые передовые технологии и продукты в этой области. Спонсорами данной конференции выступили Министерство промышленности и информационных технологий, а также правительство провинции Сычуань. И одним из главных событий конференции стало награждение лазерного телевизора Hisense 8K премией «Innovation Achievement Award» за его революционные достижения в ключевых технологиях.

Лазерный телевизор Hisense 8K был удостоен награды за свои прорывы в таких технологиях, как модули полноцветных лазерных источников света, дизайн оптической системы 8K и противосветовые экраны с избирательным спектром. Это устройство стало первым, которое осуществило промышленное применение этих технологий, что сделало его лидером в своей категории. С наступлением эры больших экранов сверхвысокое разрешение 8K стало определённым направлением развития промышленности и потребления. Традиционные ЖК-дисплеи, обеспечивающие отображение 8K, сталкиваются с проблемами снижения коэффициента пропускания света и значительного увеличения энергопотребления. В отличие от них, лазерные дисплеи не снижают светоотдачу с увеличением разрешения и даже могут её улучшить, что делает их идеальными носителями для дисплеев 8K.

Hisense уже 17 лет работает в области лазерных дисплеев и лидирует в мире по количеству патентов в этой области. В процессе разработки лазерного телевизора 8K компания успешно решила ряд отраслевых проблем, таких как точное управление цветом света, сложный оптический путь, большой размер и высокая стоимость системы отображения 8K с широкой цветовой гаммой. Кроме того, были решены технические проблемы, связанные с эффективным рассеиванием тепла и подавлением шума. Данные от Omdia показывают, что за первые три квартала 2024 года глобальная доля поставок Hisense Laser TV достигла 60,66%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14,11 процентных пункта. Это позволяет компании занимать первое место в мире по поставкам лазерных телевизоров.

По мере того, как китайские компании, такие как Hisense, достигают прорывов в ключевых технологиях, таких как лазерные дисплеи 8K, складные лазерные дисплеи и лазерные дисплеи сверхвысокой яркости, они укрепляют свои позиции в глобальной конкуренции за следующее поколение технологий отображения. Ускорение процесса локализации основных компонентов также даёт Китаю конкурентное преимущество в этой области.