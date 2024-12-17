Устройства будут представлены на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2025, которое состоится 22 января 2025 года.

В прошлом году на мероприятии «Galaxy Unpacked 2024», проходившем в Сан-Хосе, Калифорния, США, Samsung представила серию смартфонов Galaxy S24 и анонсировала несколько инновационных продуктов, включая умное кольцо Galaxy Ring. Теперь все взгляды направлены на грядущее мероприятие «Galaxy Unpacked 2025», которое обещает быть не менее впечатляющим.

Хотя ранее ходили слухи о том, что Samsung может выбрать Сан-Франциско в качестве места проведения мероприятия «Galaxy Unpacked 2025», последние утечки указывают на то, что компания, вероятно, опять выберет Сан-Хосе, Калифорния, как и в прошлом году. Мероприятие запланировано на 22 января 2025 года, в среду. Начало в 10:00 утра по тихоокеанскому времени.

Одним из главных событий мероприятия станет презентация новой линейки смартфонов Galaxy S25, которая будет включать модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Эти устройства будут отличаться обновлённым дизайном и, как ожидается, повышенной ценой во многих регионах, хотя в Европе цены могут остаться неизменными.

Хотя официальных подтверждений ещё нет, также ходят слухи о потенциальной модели Galaxy S25 Slim, которая может стать самой тонкой в истории серии Galaxy. Эта модель, предположительно, будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED и может появиться на рынке во втором квартале следующего года. Galaxy S25 Slim может стать прямым конкурентом будущему iPhone 17 Air от Apple, который также будет достаточно тонким и лёгким.

Ещё одной из самых значительных новинок на мероприятии станет презентация первого устройства расширенной реальности (XR) от Samsung, известного под кодовым названием «Project Moohan». Это устройство разрабатывается в сотрудничестве с Qualcomm и Google, и оно будет работать на операционной системе Android XR. Project Moohan объединяет технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), что открывает новые возможности для пользователей.