Также они смогут обеспечивать поддержку мобильных платежей, распознавание QR-кода, распознавание лиц и другие функции.

По последним данным, Samsung готовится к анонсу новых устройств, который состоится на выставке Galaxy Unpacked в январе 2025 года. В рамках этого события компания представит прототип своих умных AR-очков, которые обещают произвести фурор в мире технологий. Анонс будет совпадать с презентацией новой линейки смартфонов Galaxy S25, запланированной на 22 января.

AR-очки от Samsung выделяются своим стильным и современным дизайном. Они будут весить всего около 50 граммов, что делает их комфортными для длительного ношения. По внешнему виду они будут напоминать обычные солнцезащитные очки, что позволит пользователям легко интегрировать их в повседневный стиль. Очки будут поддерживать распознавание жестов, что позволит пользователям управлять устройством без необходимости касаться его. Это создаст более естественный и интуитивный опыт взаимодействия. Кроме того, интеграция мобильных платежей сделает их не только стильными, но и практичными.

Samsung AR-очков будут оснащены мощной технической базой. Внутри будет находиться аккумулятор ёмкостью 155 мА*ч, что обеспечит достаточное время работы устройства. Также они будут укомплектованы 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Sony IMX681. Однако стоит отметить, что в отличие от более громоздких устройств дополненной реальности, эти очки не будут иметь дисплея. Это решение сделает их более тонкими и лёгкими, что является важным аспектом для пользователей, стремящихся к комфорту.

Разработка AR-очков осуществляется в сотрудничестве с гигантами технологической индустрии – Google и Qualcomm. С февраля 2023 года эти компании работают над созданием программной платформы для устройств XR, основанной на операционной системе Android. Одной из ключевых характеристик этой платформы станет интеграция системы искусственного интеллекта Google Gemini, которая будет поддерживать функции мобильных платежей, распознавание QR-кодов и жестов. Хотя презентация прототипа очков ожидается в январе 2025 года, это будет лишь предварительный анонс. Это аналогично тому, как Samsung представила свои умные кольца Galaxy Ring ранее в этом году – сначала короткий тизер, а затем более подробная информация. Поэтому сначала пользователи смогут увидеть видео или изображения устройства, но полноценная презентация и выход на рынок запланированы на третий квартал 2025 года. Это даст разработчикам время для доработки и совершенствования продукта, основываясь на отзывах и ожиданиях пользователей.