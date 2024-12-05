Ожидается переход на продвинутый технологический процесс TSMC N2.

Недавно появившаяся информация от известных технологических блогеров проливает свет на будущие планы Qualcomm относительно своих флагманских мобильных процессоров. Стоит ожидать улучшения в производительности и энергетической эффективности, а также корректировки в ценовой политике, которые будут иметь значительное влияние на рынок смартфонов в ближайшие годы. На данный момент чипсет SM8750, известный как Qualcomm Snapdragon 8 Elite, производится с использованием технологического процесса TSMC N3E. Однако, согласно последним утечкам, следующий год принесёт значительные изменения. Предполагается, что процессор SM8850 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2) будет производиться на улучшенном технологическом процессе TSMC N3P, который является третьим поколением 3-нанометрового процесса. Более того, через год ожидается переход на ещё более продвинутый технологический процесс TSMC N2 для процессора SM8950 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3). Это последовательное улучшение технологических процессов должно привести к значительному увеличению производительности и энергетической эффективности.

Snapdragon 8 Elite Gen 2, производимый на технологическом процессе TSMC N3P, обещает увеличение производительности на 20% или более по сравнению с текущим Snapdragon 8 Elite. Это достижение достигается за счёт повышения тактовой частоты и оптимизации производительности. Кроме того, переход на более продвинутые технологические процессы может привести к заметным улучшениям в энергетической эффективности, что, в свою очередь, повысит время автономной работы смартфонов.

Помимо изменений в технологических процессах, производители смартфонов также корректируют свои стратегии. Суббренды таких компаний, как Xiaomi (REDMI), Oрро (OnePlus и Realme), а также vivo (iQOO), могут отказаться от использования чипов SM8750 + SM8850 в пользу комбинации SM8835 + SM8850. Например, серия REDMI K, особенно модель REDMI K90, может получить изменения в своих технических характеристиках. Хотя REDMI K90 Pro следующего года, вероятно, будет иметь чипсет Snapdragon 8 Elite 2, стандартная версия REDMI K90 может не получить этот чип из-за высокой стоимости.

Высокая стоимость процессора Snapdragon 8 Elite становится значительным фактором, влияющим на решения производителей. Согласно рыночному аналитику Минг-Чи Куо, цена на чипсет Snapdragon 8 Elite может увеличиться на 15% до 180 долларов США. Это уже отразилось на стартовых ценах флагманских смартфонов, таких как серия Xiaomi 15, выпущенная в октябре этого года.