Пооизводственные смены Cybertruck были сокращены из-за нехватки аккумуляторов.

Недавние события вокруг производства Tesla Cybertruck выявили серьёзные проблемы, которые затрагивают не только производственную линию, но и сам процесс выпуска этого инновационного электрического пикапа. Основной причиной текущих трудностей стала нехватка аккумуляторов, что существенно повлияло на нормальную работу производственных линий.

Согласно заявлениям двух рабочих, производственные смены Cybertruck были сокращены из-за дефицита аккумуляторов. В некоторых случаях производственная линия даже полностью останавливалась. Например, на прошлой неделе работники получили памятку, информирующую их о том, что с 3 по 5 декабря им не нужно выходить на работу, при этом они будут получать полную заработную плату. Хотя в памятке не указывалась конкретная причина, рабочие подтвердили, что остановка производства была вызвана проблемами с производственными линиями и, в частности, нехваткой аккумуляторов.

С конца октября текущего года расписание производственной линии Cybertruck было нестабильным. Работники сообщили, что иногда их отправляли домой после прибытия на работу или назначали дополнительное обучение или обязанности по уборке, чтобы заполнить запланированное рабочее время. Эта нестабильная организация труда привела к значительному сокращению рабочего времени для некоторых работников, и некоторые даже начали искать новую работу. Массовое производство аккумуляторов типоразмера 4680, используемых в Tesla Cybertruck, также находится в центре внимания отрасли. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщило о трудностях Tesla с производством этих батарей в промышленных масштабах. Работники Cybertruck подтвердили, что компания все ещё активно работает над решением проблем производства аккумуляторов и постоянно корректирует производственную линию для повышения эффективности и качества производства.

Несмотря на то, что Cybertruck является самым продаваемым электрическим пикапом в США, есть признаки того, что спрос на него может упасть. Когда Cybertruck впервые начал поставляться, его предварительные заказы превысили 2 миллиона единиц. Однако, Tesla прекратила продажу серии Foundation в октябре и снизила цены на аренду Cybertruck в начале этой недели, что может указывать на изменения в рыночной динамике. Для того чтобы выйти на запланированный уровень производства 250 000 пикапов в год, Tesla необходимо в десять раз увеличить объëмы выпуска аккумуляторных ячеек типоразмера 4680. Пока же, производственные трудности и дефицит аккумуляторов продолжают создавать значительные препятствия на пути к массовому производству Cybertruck. Компания продолжает работать над решением этих проблем, но до тех пор, пока они не будут полностью устранены, производственная линия будет оставаться нестабильной, что может иметь долгосрочные последствия для поставок и удовлетворения спроса.