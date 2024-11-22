Среди них iPhone SE 4, новые планшеты, устройства умного дома и многое другое.

Несмотря на то, что Apple совсем недавно выпустила первую партию продуктов Mac с чипами серии M4, включая iMac, Mac mini и MacBook Pro, фанаты компании уже с нетерпением ждут следующих инноваций. В следующем году ожидается целый ряд интересных обновлений и новых продуктов, которые обещают сделать жизнь пользователей ещё более удобной и технологичной.

Одной из самых ожидаемых новинок следующей весны станет iPhone SE 4. Это будет самое значительное обновление линейки iPhone SE с момента её дебюта в 2016 году. Новый iPhone SE 4, вероятно, откажется от кнопки «Домой» и примет дизайн, подобный iPhone 14. Кроме того, он станет первым iPhone, оснащённым чипом собственной разработки Apple, что позволит компании избавиться от зависимости от Qualcomm. Устройство также будет использовать интерфейс USB-C. Также Apple не обновляла свой iPad уже два года, но следующей весной ожидается серьёзное обновление. Новый iPad 11, скорее всего, будет обладать чипом A18, что позволит ему поддерживать функции Apple Intelligence, включая сводку уведомлений, игровую площадку изображений, Genmoji, новую Siri и ChatGPT. Помимо программных обновлений, новый iPad также получит улучшения в аппаратном обеспечении. Ожидается поддержка новых стандартов подключения — Wi-Fi 6E (или Wi-Fi 7) и Bluetooth 5.3 — что обеспечит лучшую производительность и меньшую задержку. Кроме того, Apple разрабатывает новую бюджетную клавиатуру Magic Keyboard для iPad 11. Есть также слухи о поддержке Apple Pencil Pro, хотя это ещё не подтверждено.

Ожидается, что M4 MacBook Air будет выпущен в марте следующего года. Новый MacBook Air будет оснащён чипом M4, который обеспечит более высокую производительность, увеличенную базовую память до 16 ГБ и нейронный движок, способный выполнять 38 триллионов операций в секунду. Устройство также получит 12-мегапиксельную камеру Center Stage и увеличенное время автономной работы. Хотя основной дизайн MacBook Air не изменится и будет использовать существующий внешний вид и размеры 13 и 15 дюймов моделей M2 и M3, ожидается, что новое устройство будет более оптимизировано для функций Apple Intelligence. Кроме того, Apple разрабатывает новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air с новым рядом функциональных клавиш, но без алюминиевой крышки. Ожидается, что новый iPad Air может быть оснащён чипом M3 или даже M4. Хотя не подтверждено, есть слухи о технологии отображения 90 Гц для iPad Air. Новый iPad Air также может получить поддержку Wi-Fi 7, оснащение задней светодиодной вспышкой, поддержку интерфейса Thunderbolt и улучшенные микрофонные массивы.

Вдобавок, Apple планирует выпустить своё первое устройство для умного дома, оснащённое технологией Apple Intelligence, уже в марте следующего года. Устройство будет представлено в виде «настенного дисплея» с размером экрана около 6 дюймов и толстыми рамками. Оно будет доступно в серебристом или чёрном цвете и предназначено для использования в качестве «командного центра» дома. Устройство оснащено камерой, встроенным аккумулятором и динамиками, может крепиться на стену, а пользователи могут взаимодействовать с ним посредством функций Siri и Apple Intelligence. Пользовательский интерфейс сочетает в себе режим ожидания iPhone и элементы watchOS.

Ну и наконец стоит сказать, что Apple также планирует выпустить обновлённую версию устройства слежения AirTag Bluetooth, которое будет интегрировать новейшую сверхширокополосную технологию чипсета. Однако детали других возможных улучшений устройства ещё не до конца ясны. Весной также ожидается выпуск iOS 18.4 с первым полным набором функций Apple Intelligence, анонсированных на конференции разработчиков WWDC 24, включая обновлённую Siri. Официальные обновления таких продуктов, как Mac Studio и Mac Pro, не будут представлены до середины 2025 года.