Что касается конфигурации, то на данный момент о Xiaomi MIX Flip 2 подробностей нет, но улучшений будет достаточно.

В июле 2024 года компания Xiaomi сделала значительный шаг в мире мобильных технологий, выпустив два новых флагманских устройства: Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip. Среди них особое внимание привлёк Xiaomi MIX Flip, который стал первым телефоном Xiaomi с небольшим складным экраном.

По последним новостям, Xiaomi начала подготовку к выпуску следующего поколения своего складного смартфона – Xiaomi MIX Flip 2. Выпуск нового устройства ожидается во втором квартале 2025 года, возможно вместе с Xiaomi MIX Fold 5. Хотя подробной информации о конфигурации Xiaomi MIX Flip 2 на данный момент мало, ожидается, что новое устройство будет содержать значительные инновации и улучшения во многих аспектах. Это может включать в себя повышенную производительность, улучшения в дисплейной технологии, увеличение времени автономной работы, усовершенствованную визуализацию, повышенную надёжность складных компонентов и новые системные функции.

Для примера, Xiaomi MIX Flip обладает чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Он характеризуется улучшенной ядерной архитектурой 1+5+2, что приводит к увеличению пиковой производительности процессора на 30% и снижению энергопотребления на 34% по сравнению с предыдущим поколением. Устройство оснащено двумя высококачественными экранами: внутренним 6,86-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K (2912 х 1224) и частотой обновления 120 Гц, а также внешним 4-дюймовым OLED-экраном с аналогичными характеристиками. Оба экрана поддерживают технологию Dolby Vision и имеют пиковую яркость 3000 нит, обеспечивая премиальное качество изображения. Система камер Xiaomi MIX Flip включает в себя основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным зумом. Устройство также оснащено быстрой зарядкой мощностью 67 Вт и аккумулятором ёмкостью 4780 мА*ч, что обеспечивает до 12 часов автономной работы при умеренной нагрузке