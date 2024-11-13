Лэй Цзюнь прогнозирует, что поставки составят более 300 000 штук.

В последнее время наблюдается значительный рост интереса к очкам с искусственным интеллектом (AI) среди ведущих технологических компаний. Этот сегмент рынка готовится к значительному расширению, особенно в 2025 году, когда ожидается бурный рост инноваций и выпусков новых продуктов.

Одной из ключевых новостей в этом направлении является подготовка Xiaomi к выпуску нового поколения очков AI. Согласно отчётам зарубежных СМИ, Xiaomi активно сотрудничает с Goertek для разработки этих очков, которые планируется запустить во втором квартале 2025 года. Основатель Xiaomi, Лэй Цзюнь, возлагает большие надежды на этот продукт, ожидая продажи более 300 000 единиц.

Эти очки Xiaomi AI полностью соответствуют стандарту Meta Ray-Ban и интегрируют расширенные функции искусственного интеллекта, включая модули аудиогарнитуры и модули камеры. Это обеспечит пользователям полный спектр интеллектуальных возможностей, от взаимодействия с голосовыми помощниками до фотографирования и съёмки видео. Xiaomi планирует выпустить этот инновационный продукт под своим собственным брендом, чтобы ещё больше расширить своё присутствие на рынке умных носимых устройств.

Не менее значимым является выпуск очков Xiaodu AI от Baidu. На Всемирной конференции Baidu были представлены эти очки, позиционируемые как «первые в мире собственные очки AI, оснащённые крупными китайскими моделями». Они оснащены большими моделями Baidu Wenxin и операционной системой DuerOS AI. Ожидается, что эти очки будут запущены в первой половине 2025 года.

Помимо Xiaomi и Baidu, другие технологические гиганты также активно оценивают проекты очков с искусственным интеллектом. Компании Oppo, Vivo, Huawei, Tencent и ByteDance проявляют сильный интерес к этому развивающемуся рынку, планируя занять в нем значимое место. Зарубежные СМИ также сообщают, что Apple организовала команду, которая сосредоточится на оценке рынка очков для искусственного интеллекта.