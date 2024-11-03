Кроме того, Samsung разрабатывает два телефона со складным экраном под кодовыми названиями Q7 и Q7M.

Согласно последним сообщениям из зарубежных СМИ, Samsung планирует значительные обновления в своей линейке смартфонов в следующем году. Одним из ключевых событий станет выпуск серии Galaxy S25, которая, как ожидается, появится на рынке в начале 2025 года.

Samsung традиционно запускает свои флагманские смартфоны в начале года, и серия Galaxy S25 не станет исключением. Предполагается, что официальное объявление о выпуске состоится в январе или феврале 2025 года, с фактической продажей устройств, вероятно, начавшейся через две недели после анонса. Galaxy S25 Ultra, один из флагманов этой серии, будет оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Дизайн Galaxy S25 Ultra будет характеризоваться прочной титановой рамкой и стеклом Corning Gorilla Glass, а также интегрированной S Pen и водо- и пылезащитой по стандарту IP68. Ожидается, что телефон будет иметь более округлые края для более комфортного использования.

Помимо основной серии Galaxy S25, Samsung, вероятно, выпустит ещё одну модель - Galaxy S25 Slim. Этот телефон может появиться в апреле 2025 года и позиционироваться как конкурент будущему Apple iPhone Air. Отличительной чертой Galaxy S25 Slim станет более тонкий корпус. Аппарат может заменить в линейке продуктов модель Galaxy S25 FE. В дополнение к серии Galaxy S25, Samsung планирует обновить свою линейку складных смартфонов. Ожидается выпуск Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Также ещё могут быть представлены две новые модели: Galaxy Z Flip FE, которая станет упрощённой версией телефона-раскладушки, и Galaxy Z Fold 7 с кодовым названием Q7M, который, предположительно, будет оснащён сразу тремя экранами на двух шарнирах.

Данные обновления направлены на повышение продаж в то время, когда конкуренция со стороны китайских компаний неумолимо растёт. Samsung стремится сохранить свою позицию на рынке смартфонов, предлагая инновационные и мощные устройства.