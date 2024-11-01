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СтарыйДед
Red Magic 10 Pro на базе Snapdragon 8 Elite получит батарею ёмкостью от 6500 мАч и зарядку на 120 Вт
Стоит отметить, что фишкой данной серии станет новой OLED-панели, разработанной в сотрудничестве с BOE.

Бренд Nubia готовится к расширению своей линейки игровых смартфонов с предстоящим выпуском серии Red Magic 10. Скорее всего, данная серия будет иметь несколько моделей, среди которых будут Red Magic 10 Pro, 10 Pro+ и наиболее мощный вариант - Red Magic 10 Ultra. Под корпусом новых устройств будет стоять мощный процессор Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высокую производительность, необходимую для интенсивных игровых сессий. Также Nubia с номером модели NX789J получил одобрение китайского органа 3C. В листинге указано, что устройство может поддерживать быструю зарядку до 120 Вт.

Одной из наиболее впечатляющих особенностей новой серии станет использование новой OLED-панели, разработанной в сотрудничестве с BOE. Эта технология обещает революционировать концепцию минимальных рамок в индустрии смартфонов, обеспечивая самые узкие рамки на сегодняшний день, благодаря усовершенствованной упаковки COP и технологии сверхтонкой рамки SIP. Кроме того, в серии Red Magic 10 Pro будет интеграция камеры под дисплей. При этом модель Red Magic 10 Ultra выделяется среди других благодаря своим внушительным 7-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью от 6600 до 7000 мА*ч. Это особенно важно, учитывая большую диагональ экрана, которая потребует значительного энергопотребления.

Что касается дизайна, серия Red Magic 10 Pro, судя по просочившимся изображениям, отходит от полностью плоской задней панели предыдущего поколения. Новый дизайн включает слегка выступающий блок камер, что потенциально указывает на улучшенные возможности камеры. Помимо серии Red Magic 10, бренд Nubia также работает над другим флагманским смартфоном - Nubia Z70 Ultra, который будет работать на том же процессоре Snapdragon 8 Elite и появится на китайском рынке с экраном размером около 6,9 дюймов.

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