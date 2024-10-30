Но размер сенсора и зум будут отличаться.

В преддверии выпуска нескольких новых флагманских смартфонов, таких как OnePlus 13, iQOO 13, Realme GT7 Pro и Redmi K80 Pro, стали известны детали их камер, которые могут облегчить выбор потребителей, если они нуждаются в смартфоне с достойной камерой.

OnePlus 13, один из наиболее ожидаемых смартфонов сезона, будет иметь основную камеру с разрешением 50 Мп с сенсором размером 1/1,4 дюйма. Кроме того, смартфон будет оборудован 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом, поддерживающим тройной оптический зум. IQOO 13 также будет иметь впечатляющую систему камер, хотя с несколько иными характеристиками. Основная камера этого смартфона будет иметь разрешение 50 Мп с сенсором размером 1/1,5 дюйма. Телеобъектив в iQOO 13 будет вертикальным, с разрешением 50 Мп и поддержкой двойного оптического зума.

Realme GT7 Pro будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором размером 1/1,5 дюйма. Однако, телеобъектив в Realme GT7 Pro будет перископическим, поддерживающим тройной оптический зум, но с меньшим сенсором по сравнению с OnePlus 13. Redmi K80 Pro, хотя и не уступает в основных характеристиках, будет иметь несколько иной подход к системе камер. Основная камера этого смартфона также будет иметь разрешение 50 Мп с сенсором размером 1/1,5 дюйма. Однако, телеобъектив будет вертикальным, предназначенным для макросъёмки, с поддержкой 2,6-кратного оптического зума.

Судя по конфигурации камер, качество изображения этих четырёх моделей можно ранжировать следующим образом: OnePlus 13 > iQOO 13 > Realme GT7 Pro > Redmi K80 Pro. Однако, окончательное качество изображения будет зависеть не только от технических характеристик камер, но и от калибровки и качества обработки изображения, реализованных каждым производителем.