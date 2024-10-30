Вечером 29 октября 2024 года компания Xiaomi провела конференцию, посвященную запуску целого ряда новых продуктов. Одними из ключевых новинок стали операционная система HyperOS 2, новая серия смартфонов Xiaomi 15 и планшеты Xiaomi Mi Pad. Помимо этого, Xiaomi также представила новые умные часы Xiaomi Mi Watch S4. Эти часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с высокой яркостью до 1500 нит и модернизированной заводной головкой, поддерживающей операции вращения и касания.
Xiaomi Mi Watch S4 богаты на функции здоровья и спорта, включая высокоточный модуль мониторинга сердечного ритма и кислорода в крови с точностью измерения сердечного ритма до 98,2%. Часы тесно сотрудничают с профессиональными медицинскими учреждениями для оптимизации мониторинга качества сна и поддерживают профессиональный режим бега с распознаванием позы при беге. Независимая версия часов с eSIM позволяет пользователям совершать звонки и слушать музыку без мобильного телефона, поддерживая двухрежимную связь по сети и Bluetooth. Xiaomi Mi Watch S4 также являются первыми устройствами, оснащёнными операционной системой ThePaper OS 2, которая включает инновационные функции, такие как интегрированный центр устройств и управление жестами «щелкните пальцами».
Часы Xiaomi Mi Watch S4 поддерживают различные важные напоминания, например, о вызове такси или заказа еды на вынос, и другие напоминания о ходе работы. Они также могут служить автомобильным ключом с NFC, поддерживая вход без ключа и запуск автомобилей Xiaomi Auto, BYD и других марок. Пользователи могут просматривать сообщения и отвечать на них в любое время. В обычном режиме часы могут работать до 15 дней. Часы доступны в двух стильных вариантах корпусов: чёрном и серебристом. При этом они обладают сменными ремешками, циферблатами, а также имеется возможность замены безелей. Стоимость самой простой версии Xiaomi Watch S4 в Китае составляет 999 юаней (примерно 13 500 рублей). Вариант LTE с модулем eSIM стоит чуть дороже — 1199 юаней (примерно 16 500 рублей). При этом Xiaomi не упомянула о возможном международном запуске данных часов.