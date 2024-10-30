Они отличаются сменными безелями и имеют функцию управления жестами.

Вечером 29 октября 2024 года компания Xiaomi провела конференцию, посвященную запуску целого ряда новых продуктов. Одними из ключевых новинок стали операционная система HyperOS 2, новая серия смартфонов Xiaomi 15 и планшеты Xiaomi Mi Pad. Помимо этого, Xiaomi также представила новые умные часы Xiaomi Mi Watch S4. Эти часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с высокой яркостью до 1500 нит и модернизированной заводной головкой, поддерживающей операции вращения и касания.

Xiaomi Mi Watch S4 богаты на функции здоровья и спорта, включая высокоточный модуль мониторинга сердечного ритма и кислорода в крови с точностью измерения сердечного ритма до 98,2%. Часы тесно сотрудничают с профессиональными медицинскими учреждениями для оптимизации мониторинга качества сна и поддерживают профессиональный режим бега с распознаванием позы при беге. Независимая версия часов с eSIM позволяет пользователям совершать звонки и слушать музыку без мобильного телефона, поддерживая двухрежимную связь по сети и Bluetooth. Xiaomi Mi Watch S4 также являются первыми устройствами, оснащёнными операционной системой ThePaper OS 2, которая включает инновационные функции, такие как интегрированный центр устройств и управление жестами «щелкните пальцами».

Часы Xiaomi Mi Watch S4 поддерживают различные важные напоминания, например, о вызове такси или заказа еды на вынос, и другие напоминания о ходе работы. Они также могут служить автомобильным ключом с NFC, поддерживая вход без ключа и запуск автомобилей Xiaomi Auto, BYD и других марок. Пользователи могут просматривать сообщения и отвечать на них в любое время. В обычном режиме часы могут работать до 15 дней. Часы доступны в двух стильных вариантах корпусов: чёрном и серебристом. При этом они обладают сменными ремешками, циферблатами, а также имеется возможность замены безелей. Стоимость самой простой версии Xiaomi Watch S4 в Китае составляет 999 юаней (примерно 13 500 рублей). Вариант LTE с модулем eSIM стоит чуть дороже — 1199 юаней (примерно 16 500 рублей). При этом Xiaomi не упомянула о возможном международном запуске данных часов.