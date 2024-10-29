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СтарыйДед
Официально выпущена серия планшетов Xiaomi Mi Pad 7 с процессором Snapdragon 8s gen 3
У данной серии имеется Super Xiaoai Assistant, который предоставляет пользователям комплексную поддержку искусственного интеллекта.

Сегодня, 29 октября, компания Xiaomi провела конференцию, на которой была официально представлена новая серия планшетов Xiaomi Mi Pad 7, включая стандартную и Про версии. Эти устройства представлены с обновлёнными конфигурациями и инновационными функциями, которые делают их привлекательными для различных пользователей. Серия Xiaomi Mi Pad 7 оснащена 11,2-дюймовым экраном высокого разрешения 3,2K, поддерживающим высокую частоту обновления и высокую яркость. Экран также оборудован функциями защиты глаз профессионального уровня, что делает его комфортным для длительного использования. Соотношение экрана 3:2 особенно подходит для офисных задач, позволяя отображать больше контента и обеспечивая более захватывающий визуальный опыт. Функция разделения экрана дополнительно повышает эффективность мобильного офиса. Новый нано-мягкий световой экран использует технологию нанотекстуры AG и технологию оптического покрытия AR, которые снижают отражательную способность на 65%. Это делает экран антибликовым и защищает глаза, сохраняя чёткость изображения даже при ярком свете. В сочетании с ручкой Focus Pen, ощущения от письма такие же, как при письме на бумаге. 

Что касается "внутренностей", Xiaomi Mi Pad 7 Pro оснащён мощным процессором Snapdragon 8s третьего поколения, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу. Интеграция с технологией Xiaomi HyperCore дополнительно повышает эффективность системы. Встроенный аккумулятор ёмкостью 8850 мА*ч и поддержка мощной быстрой зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт эффективно снижают беспокойство по поводу срока службы батареи. Серия Xiaomi Mi Pad 7 обладает новой системой Xiaomi HyperOS 2. Рабочий режим поддерживает многозадачность на уровне ПК, а встроенные приложения уровня ПК, такие как WPS и CAJViewer, удобны для профессионалов. Функция супердокумента совместима с Keynote, Pages и другими офисными пакетами Apple, что делает работу с документами более удобной.

Функция интеллектуального подключения между устройствами позволяет с лёгкостью делиться информацией между мобильными телефонами, компьютерами и планшетами. Глобальные возможности искусственного интеллекта, включая редактирование текста, обработку изображений и запись встреч, помогают удовлетворить различные потребности. Super Xiaoai Assistant предоставляет пользователям комплексную поддержку искусственного интеллекта. Серия Xiaomi Mi Pad 7 также оснащена клавиатурой, которая поддерживает плавную регулировку угла от 0° до 124° для различных нужд. Клавиатура легко открывается и закрывается, имеет стабильную поддержку и не наклоняется назад во время использования. 64-клавишная адаптивная конструкция с подсветкой и ходом клавиш на уровне ноутбука обеспечивает комфортность. Полнодиапазонная сенсорная панель предотвращает случайные прикосновения, а задняя панель и колпачки клавиш прошли специальную обработку, чтобы сделать их более износостойкими и простыми в очистке. Стартовая цена серии начинается от 1999 юаней (около 27 000 рублей), что делает эти планшеты доступными для широкого круга пользователей. Ожидается, что эти устройства будут выпущены не только в Китае, но и на глобальном рынке, расширяя присутствие Xiaomi в сегменте планшетов.

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