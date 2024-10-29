Сегодня, 29 октября, компания Xiaomi провела конференцию, на которой была официально представлена новая серия планшетов Xiaomi Mi Pad 7, включая стандартную и Про версии. Эти устройства представлены с обновлёнными конфигурациями и инновационными функциями, которые делают их привлекательными для различных пользователей. Серия Xiaomi Mi Pad 7 оснащена 11,2-дюймовым экраном высокого разрешения 3,2K, поддерживающим высокую частоту обновления и высокую яркость. Экран также оборудован функциями защиты глаз профессионального уровня, что делает его комфортным для длительного использования. Соотношение экрана 3:2 особенно подходит для офисных задач, позволяя отображать больше контента и обеспечивая более захватывающий визуальный опыт. Функция разделения экрана дополнительно повышает эффективность мобильного офиса. Новый нано-мягкий световой экран использует технологию нанотекстуры AG и технологию оптического покрытия AR, которые снижают отражательную способность на 65%. Это делает экран антибликовым и защищает глаза, сохраняя чёткость изображения даже при ярком свете. В сочетании с ручкой Focus Pen, ощущения от письма такие же, как при письме на бумаге.
Что касается "внутренностей", Xiaomi Mi Pad 7 Pro оснащён мощным процессором Snapdragon 8s третьего поколения, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу. Интеграция с технологией Xiaomi HyperCore дополнительно повышает эффективность системы. Встроенный аккумулятор ёмкостью 8850 мА*ч и поддержка мощной быстрой зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт эффективно снижают беспокойство по поводу срока службы батареи. Серия Xiaomi Mi Pad 7 обладает новой системой Xiaomi HyperOS 2. Рабочий режим поддерживает многозадачность на уровне ПК, а встроенные приложения уровня ПК, такие как WPS и CAJViewer, удобны для профессионалов. Функция супердокумента совместима с Keynote, Pages и другими офисными пакетами Apple, что делает работу с документами более удобной.
Функция интеллектуального подключения между устройствами позволяет с лёгкостью делиться информацией между мобильными телефонами, компьютерами и планшетами. Глобальные возможности искусственного интеллекта, включая редактирование текста, обработку изображений и запись встреч, помогают удовлетворить различные потребности. Super Xiaoai Assistant предоставляет пользователям комплексную поддержку искусственного интеллекта. Серия Xiaomi Mi Pad 7 также оснащена клавиатурой, которая поддерживает плавную регулировку угла от 0° до 124° для различных нужд. Клавиатура легко открывается и закрывается, имеет стабильную поддержку и не наклоняется назад во время использования. 64-клавишная адаптивная конструкция с подсветкой и ходом клавиш на уровне ноутбука обеспечивает комфортность. Полнодиапазонная сенсорная панель предотвращает случайные прикосновения, а задняя панель и колпачки клавиш прошли специальную обработку, чтобы сделать их более износостойкими и простыми в очистке. Стартовая цена серии начинается от 1999 юаней (около 27 000 рублей), что делает эти планшеты доступными для широкого круга пользователей. Ожидается, что эти устройства будут выпущены не только в Китае, но и на глобальном рынке, расширяя присутствие Xiaomi в сегменте планшетов.