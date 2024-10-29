Технология HyperConnect обеспечивает быструю передачу данных между различными экосистемами и не только.

Вечером 29 октября на конференции по запуску новых продуктов от Xiaomi была официально представлена новая операционная система HyperOS 2. HyperOS 2 построена на полностью обновленном ядре, известном как HyperCore, который является базовой технологической платформой ядра Xiaomi. Разработанная более чем 3000 инженерами, эта технология ориентирована на четыре ключевые технические области: производительность, графика, сеть и безопасность. Благодаря HyperCore 2.0, пользователи могут ожидать более быстрой обработки данных, плавного многозадачного режима и общего улучшения производительности эффективным.

Одной из ключевых особенностей HyperOS 2 является технология HyperConnect, которая обеспечивает беспрепятственную интеграцию всей экосистемы Xiaomi. Эта архитектура позволяет смартфонам, планшетам, носимым устройствам и устройствам умного дома взаимодействовать более интуитивно и эффективно. Например, одна из функций позволяет пользователям закреплять мобильные приложения на планшетах одним щелчком мыши, а также вызывать камеры на разных устройствах для отображения изображений с двойным обзором во время прямой трансляции. HyperOS 2 также обеспечивает совместимость с устройствами Apple, позволяя пользователям использовать функцию на Mac для отображения зеркального экрана телефонов Xiaomi, легко передавать файлы на устройства Apple и напрямую просматривать офисные документы iWork на смартфонах Xiaomi. Технология HyperConnect обеспечивает быструю передачу данных между различными экосистемами, делая взаимодействие между устройствами более удобным и эффективным.

HyperOS 2 активно использует технологию искусственного интеллекта для улучшения пользовательского интерфейса и системных приложений. Функция динамических обоев AI, используя технологию AIGC, делает статические изображения живыми, а функция динамического многоуровневого экрана блокировки создаёт более трёхмерный и насыщенный эффект. Кроме того, AI-способности обновляют системные приложения, помогает пользователям совершенствовать тексты с помощью функции написания ИИ, записывать и различать говорящих с помощью функции фонетического распознавания ИИ, и обеспечивать глобальный перевод в реальном времени с функцией субтитров ИИ. HyperOS 2 предназначена для того, чтобы сделать жизнь пользователей более удобной и эффективной. Система может автоматически извлекать контент с экрана и сохранять его локально, помогать пользователям находить нужные файлы, поддерживать глобальный поиск фотографий, документов и видео, и упрощать сложные операции. Все эти функции направлены на то, чтобы обеспечить быстрое и удобное управление между устройствами.