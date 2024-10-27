Это означает, что местами поменяются ПЗС-матрица и чипы 3D-кэша.

AMD собирается выпустить свою новую линейку процессоров Ryzen 9000X3D, которые обещают значительные улучшения в сравнении с предыдущими моделями. Эти процессоры, ожидаемые к выпуску в январе 2025 года на CES, будут оснащены технологией 3D V-Cache второго поколения, которая продолжает традицию высокопроизводительных решений от AMD.

Одним из ключевых усовершенствований в новых процессорах Ryzen 9000X3D является измененная структура расположения компонентов. В отличие от предыдущих моделей, где 3D кэш располагался над ядерными матрицами (ПЗС), в новых процессорах 3D кэш будет расположен ниже ПЗС-матрицы. Это новое расположение, часто называемое "инвертированной" ПЗС-матрицей, обеспечивает лучший контакт между данной матрицей и верхней крышкой, что существенно улучшает рассеивание тепла и позволяет достигнуть более высоких тактовых частот при разгоне.

Однако, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, один из представителей этой новой линейки, будет выпущен уже 7 ноября. Он будет оснащён 8-ядерной конфигурацией на базе архитектуры Zen 5. Ожидается, что он будет иметь максимальную частоту разгона до 5,2 ГГц и кэш-память L3 объемом 96 МБ, что в сумме составит 104 МБ кэш-памяти. По предварительным данным, игровая производительность Ryzen 7 9800X3D будет улучшена на 8% по сравнению с Ryzen 7 7800X3D. Кроме того, ожидается улучшение производительности при многоядерной обработке на 15%. Эти улучшения будут особенно заметны в играх и приложениях, которые сильно зависят от частоты процессора и размера кэша.