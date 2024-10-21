Были опубликованы изображения защитных плёнок и размеры грядущих смартфонов.

Информации о серии Samsung Galaxy S25, ожидаемой в первом квартале 2025 года, становится всё больше через различные утечки и слухи, предоставляя ценную информацию о её будущих моделях. Samsung, судя по последним данным, продолжает следовать минималистическому подходу в дизайне для моделей Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus.

Однако модель Galaxy S25 Ultra претерпевает значительные изменения. Одним из ключевых нововведений являются закруглённые углы, что придаёт устройству более элегантный и удобный в использовании дизайн. Габариты новых моделей также стали известны: Galaxy S25 будет иметь размеры 146,94 x 70,46 x 7,25 мм, что делает его тоньше предшественника Galaxy S24. Galaxy S25 Plus будет иметь размеры 158,44 x 75,79 x 7,35 мм, также показывая уменьшение толщины по сравнению с Galaxy S24 Plus. Galaxy S25 Ultra, с размерами 162,82 x 77,65 x 8,25 мм, станет немного уже и тоньше, чем его предшественник S24 Ultra, что, вероятно, связано с более тонкими рамками.

Одним из значительных изменений в дизайне Galaxy S25 Ultra станет переход к полностью плоскому дисплею. Это решение решает несколько проблем: теперь будет проще найти защитные плёнки для экрана, улучшится защита дисплея, благодаря средней рамке, закрывающей боковые стороны, и уменьшится количество случайных прикосновений. Изображения защитных пленок, попавшие в сеть, также указывают на более тонкие рамки у всех трех моделей.

Galaxy S25 Ultra, кроме нового дизайна, также будет отличаться прочной конструкцией из титана и использованием антибликового стекла Corning's для дополнительной защиты.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет представлен в конце января 2025 года, а на прилавках магазинов появится в течение нескольких недель после релиза. Цены, вероятно, будут аналогичны предыдущей серии Galaxy S24, начиная от $1,300 в США и соответствующих эквивалентов в других регионах.