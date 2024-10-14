У него будут такие особенности, как защита глаз от расфокусировки AI и сверхвысокочастотное затемнение PWM с частотой 4320 Гц.

Недавно компания Honor поделилась детальными характеристиками своего нового флагманского планшета, Honor Tablet GT Pro, который официально будет представлен 16 октября. По словам компании, это высокопроизводительное устройство должно привлечь широкое внимание благодаря трём ключевым особенностям: «На него приятно смотреть, интересно слушать и интересно играть». Одной из наиболее значительных характеристик Honor Tablet GT Pro является его OLED-дисплей с диагональю 12,3 дюйма и разрешением 3K (3000 x 1920 пикселей).

Это первый планшет в своем ценовом диапазоне, который предлагает игровой OLED-экран с такой высокой частотой обновления - 144 Гц. Такая конфигурация не только обеспечивает значительные преимущества в насыщенности цвета и контрастности, но также гарантирует быструю скорость отклика и чёткое изображение, что особенно важно для геймеров и любителей качественного контента. Кроме того, экран оснащен передовыми технологиями защиты глаз, включая защиту глаз от расфокусировки AI и сверхвысокочастотное затемнение PWM с частотой 4320 Гц. Эти технологии эффективно снижают усталость глаз даже после длительного просмотра, обеспечивая комфортное использование устройства в течение длительного времени.

Чтобы ещё больше усилить эффект погружения, Honor Tablet GT Pro оснащён встроенной системой с восемью динамиками, поддерживающей технологию пространственного звука. Это означает, что независимо от того, если смотреть видеоконтент или слушать музыку, то будет обеспечено объëмное звучание. А точное позиционирование звука и богатое многоуровневое представление позволяют пользователям ощущать себя вовлечённым в процесс.

Также Honor Tablet GT Pro не разочарует игроков, стремящихся к максимальной производительности в играх. Планшет оснащён новейшим флагманским процессором Snapdragon 8s Gen 3, который в сочетании с необычным механизмом рисования кадров обеспечивает бесперебойную работу крупномасштабных 3D-игр и многозадачных операций. Эти два основных компонента взаимодействуют друг с другом, обеспечивая лёгкое решение задач в различных сложных сценариях. Планшет также обладает большой батареей ёмкостью 10500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.