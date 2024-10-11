Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
KT Pocket начинает разработку своей новой игровой портативной консоли KT-R2
Данная консоль может поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, до 512 ГБ и обладать корпусом из магниевого сплава.

 Команда, стоящая за KT-R1, активно работает над созданием нового устройства — KT-R2. На краудфандинговом сайте в Китае появились первые подробности о предполагаемом преемнике. Хотя внешний вид KT-R2 пока остаётся в секрете, компания уже делится потенциальными спецификациями. Одной из главных особенностей KT-R2 станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Однако, если спрос на устройство окажется низким, разработчики могут перейти на более доступный Dimensity 1100, который уже используется в прошлогоднем Pocket 4 Pro от Retroid. Такой подход позволяет компании адаптироваться к требованиям рынка и предложить более экономичный вариант.

KT-Pocket также предлагает пользователям возможность индивидуализировать свое устройство. Поклонники смогут выбрать из восьми вариантов цветов, а также корпуса из различных материалов — пластика, алюминиевого и магниевого сплавов. Кроме того, предусмотрены варианты подключения, включая 4G и Wi-Fi. Что касается характеристик, KT-R2 будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Однако стоит отметить, что не все эти варианты будут доступны в массовом производстве — в итоге будут выбраны только самые популярные.

На данный момент краудфандинговая кампания KT-Pocket продлится до декабря, после чего разработчикам потребуется около трёх месяцев для получения инженерных образцов. Первые поставки ожидаются через шесть месяцев, что говорит о том, что KT-R2 может стать доступным не ранее следующего года.

#портативные консоли #портативная игровая консоль #портативная игровая приставка #портативная #портативное устройство #портативную игровую консоль #портативные компьютеры #портативные игры
+
Написать комментарий (0)
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
Новый Acer Nitro Blaze 7 на самом деле является переименованным китайским игровым карманным ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
10
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
1
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
9
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
1
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
1
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
34
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
4
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
1
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
82
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
15
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
2
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
9
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
6
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
5
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
66
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12

Сейчас обсуждают

Genry
16:47
"Компания AMD не может на равных противостоять Nvidia на рынке видеокарт," Автор, это справедливо только для топовых видеокарт. Средний и нижний сегмент у AMD более эффективен, чем у Nvidia.
AMD утверждает, что её новые чипы превзойдут предложения Nvidia
ebatorуа
16:44
а самому ии,как свьнье до неба ещё.
Фейковые статьи от ИИ наводнили Википедию
World Trailer
16:43
Интересно Intel опустит цены на свои новые поделки? А то они как бы Middle сегмент только тянут получается (особенно у геймеров) после выхода 9***X3D.
Презентация AMD Ryzen 7 9800X3D может состояться 25 октября
PanzerK
16:43
Нет драйверов - нет проблем... Вот у X1050 нет ни каких проблем в Doom 3 из-за драйверов, потому что таковых не имеется под Windows 7 в принципе.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Чатo ---- Бoт
16:40
И это - правильные слухи. Как пример, сводка от нашего МО за вчерашний день по Курской области: ...уничтожено 300 чел. л/с, в плен взят ОДИН какол.
СМИ: Около 1 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области
Genry
16:38
"Роберт Хэллок (Robert Hallock), ныне работающий в Intel, подтвердил ресурсу PCGamesN, что новые Core 200S в играх будут примерно на 5% медленнее процессоров AMD с 3D V-Cache." - вот автор, формально...
Презентация AMD Ryzen 7 9800X3D может состояться 25 октября
Александр Сечков
16:30
Мда, материал ради срача, видимо за комменты доплачивают. Этому бублику лет 10-12 судя по тексту. Ну или совсем не заморачивается, пишет то, что тут приветствуется, заискивает с публикой.
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
PanzerK
16:30
Ну про AGP это совсем другой разговор, nVidia нормальных видеокарт под AGP сделать не смогла в принципе - я тут собираю AGP видеокарты, и из более чем десятка попавшихся мне в руки AGP видеокарт nVidi...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Eppius
16:29
Он может стоит хоть состояние Хуанга. Один хрен на торренте бесплатно можно будет забрать
Red Dead Redemption не только выйдет без улучшений графики, но и будет стоить, как новый блокбастер
Eppius
16:27
Ходят слухи что в курской в плен не берут.
СМИ: Около 1 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем