Данная консоль может поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, до 512 ГБ и обладать корпусом из магниевого сплава.

Команда, стоящая за KT-R1, активно работает над созданием нового устройства — KT-R2. На краудфандинговом сайте в Китае появились первые подробности о предполагаемом преемнике. Хотя внешний вид KT-R2 пока остаётся в секрете, компания уже делится потенциальными спецификациями. Одной из главных особенностей KT-R2 станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Однако, если спрос на устройство окажется низким, разработчики могут перейти на более доступный Dimensity 1100, который уже используется в прошлогоднем Pocket 4 Pro от Retroid. Такой подход позволяет компании адаптироваться к требованиям рынка и предложить более экономичный вариант.

KT-Pocket также предлагает пользователям возможность индивидуализировать свое устройство. Поклонники смогут выбрать из восьми вариантов цветов, а также корпуса из различных материалов — пластика, алюминиевого и магниевого сплавов. Кроме того, предусмотрены варианты подключения, включая 4G и Wi-Fi. Что касается характеристик, KT-R2 будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Однако стоит отметить, что не все эти варианты будут доступны в массовом производстве — в итоге будут выбраны только самые популярные.

На данный момент краудфандинговая кампания KT-Pocket продлится до декабря, после чего разработчикам потребуется около трёх месяцев для получения инженерных образцов. Первые поставки ожидаются через шесть месяцев, что говорит о том, что KT-R2 может стать доступным не ранее следующего года.