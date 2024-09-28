Этот шаг необходим, чтобы удовлетворить потребности различных партнёров.

В последние месяцы Qualcomm внесла значительные изменения в свою линейку процессоров для мобильных устройств, выпустив как флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, так и его пониженную версию, Snapdragon 8s Gen 3. Эта стратегия позволяет производителям мобильных телефонов выбирать процессоры, соответствующие их конкретным потребностям и бюджетным ограничениям, без необходимости вкладывать все ресурсы в покупку высококлассных флагманских процессоров.

Snapdragon 8 Gen 3, выпущенный в октябре 2023 года, представляет собой мощный 8-ядерный процессор, изготовленный по 4-нанометровой технологии. Он отличается высокой производительностью, с одним ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3.3 ГГц, пятью ядрами Cortex-A720 на 2.96 ГГц и двумя ядрами Cortex-A520 на 2.27 ГГц. Этот процессор также включает в себя мощный графический процессор Adreno 750, поддерживающий реальное время аппаратного ускорения трассировки лучей и глобальное освещение, а также значительно улучшенную производительность при выполнении задач искусственного интеллекта (AI). Напротив, Snapdragon 8s Gen 3 позиционируется как более доступная и энергoэффективная версия. Он использует ядра Cortex-X4 на частоте 3.0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 на 2.8 ГГц и три ядра Cortex-A520 на 2.0 ГГц. Хотя этот процессор обеспечивает лучшею производительность ЦПУ по сравнению с предыдущим поколением Snapdragon 8 Gen 2, он имеет менее мощный графический процессор Adreno 735 и ограниченные возможности видеозаписи, поддерживая только видео до 4K при 60 кадрах в секунду.

С учётом того, что Qualcomm планирует выпустить новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 в ближайшем будущем, ожидается, что компания также представит пониженную версию этого процессора, вероятно под названием Snapdragon 8s Gen 4. Это решение обусловлено необходимостью поддержания тесных отношений с партнёрами и учитывать их потребности в прибыли и затратах. Слухи на рынке указывают на то, что Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественника, Snapdragon 8 Gen 3, примерно на 20%, что может составить около 240 долларов США за единицу. Чтобы компенсировать это увеличение стоимости, выпуск Snapdragon 8s Gen 4 станет логическим шагом, обеспечивая партнерам Qualcomm более доступные варианты без значительного снижения производительности. Например, если Snapdragon 8s Gen 4 сможет обеспечить производительность, сравнимую с текущим Snapdragon 8 Gen 3, это будет выгодно для производителей, которые смогут предложить высокопроизводительные устройства по более конкурентоспособным ценам.

Кроме того, появление результатов тестов Geekbench 6 для Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащённого процессором Snapdragon 8 Gen 4, показывает, что этот новый процессор уже демонстрирует впечатляющие вычислительные частоты, достигая 4,47 ГГц. Это означает, что необходимости в разогнанной версии может и не возникнуть, а вместо этого партнеры Qualcomm смогут сосредоточиться на более доступных и энергoэффективных вариантах.