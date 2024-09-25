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СтарыйДед
HyperX выпустила игровую гарнитуру Cloud Mix 2
Данная версия отличается увеличенным временем автономной работы до 110 часов.

HyperX недавно представила обновлённую версию своих популярных беспроводных игровых гарнитур - Cloud Mix 2. Эта новая модель получила несколько значительных улучшений, которые делают её ещё более привлекательной для игроков и пользователей, требующих высокого качества звука и комфорта. Одним из ключевых улучшений Cloud Mix 2 является значительно увеличенное время автономной работы. Эти наушники могут поддерживать до 110 часов игрового времени без подзарядки. Также Сloud Mix 2 оснащены гибридной технологией активного шумоподавления, которая эффективно изолирует внешний шум, обеспечивая более комфортную игровую или рабочую среду.

Наушники оснащены 40-мм динамиками. Кроме того, Cloud Mix 2 поддерживают настраиваемые настройки звука с помощью программного обеспечения NGENUITY от HyperX. Встроенный микрофон в Cloud Mix 2 использует технологию шумоподавления на основе искусственного интеллекта (AI). Это особенно важно для игроков, которые часто участвуют в командных играх и требуется надёжная голосовая связь. Cloud Mix 2 поддерживают беспроводные соединения Bluetooth 5.3 LE и 2,4 ГГц, которые отсутствовали в продуктах предыдущего поколения. Соединение Bluetooth обеспечивает низкую задержку и высокую эффективность использования аккумулятора, а соединение 2,4 ГГц ещё больше снижает задержку до 20 миллисекунд. В США HyperX Cloud Mix 2 доступны по цене $199. Ожидается, что информация о ценах для других регионов будет объявлена в ближайшее время.

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