Nintendo утверждает, что игра PalWorld нарушает её многочисленные патентные права.

18 сентября 2024 года японская игровая компания Nintendo совместно с Pokémon Company подала иск о нарушении патентных прав против разработчика игры Palworld, компании Pocketpair, в окружной суд Токио. Этот шаг стал очередным этапом в защите интеллектуальной собственности Nintendo и её популярной франшизы Pokémon.

Nintendo утверждает, что игра Palworld, которую разработали Pocketpair, нарушает несколько патентных прав компании. В исковом заявлении указано, что Palworld использует некие механики и технологии, защищённые патентами Nintendo. Компания потребовала запрета на дальнейшее нарушение патентных прав, а также компенсацию за причинённый ущерб. Но при этом Nintendo не назвала всех подробностей, а в частности не раскрыла о каких конкретно нарушениях идёт речь.

Игра Palworld, часто называемая «Покемонами с оружием», была выпущена в январе 2024 года и быстро стала популярной, собрав более 2 миллионов одновременных пользователей на платформах PC и Xbox. Однако с момента её выпуска вокруг игры возникли споры о сходстве с франшизой Pokémon, включая дизайн персонажей и игровые механики. Иск Nintendo может иметь значительные последствия для будущего Palworld. В частности, это может повлиять на планы по выпуску игры на других платформах, включая PlayStation, о чём ходили слухи в преддверии Tokyo Game Show. Кроме того, это может затронуть существующие версии игры на PC и Xbox.

Сообщество игроков и разработчиков уже отреагировало на новость об иске. Многие выражают разочарование и беспокойство по поводу того, что Nintendo может использовать свои юридические ресурсы для подавления конкуренции. Другие отмечают, что это может быть сложной и дорогостоящей борьбой для Pocketpair, учитывая финансовые и юридические возможности Nintendo.