Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Nintendo подала судебный иск против разработчика Palworld
Nintendo утверждает, что игра PalWorld нарушает её многочисленные патентные права.

18 сентября 2024 года японская игровая компания Nintendo совместно с Pokémon Company подала иск о нарушении патентных прав против разработчика игры Palworld, компании Pocketpair, в окружной суд Токио. Этот шаг стал очередным этапом в защите интеллектуальной собственности Nintendo и её популярной франшизы Pokémon.

Nintendo утверждает, что игра Palworld, которую разработали Pocketpair, нарушает несколько патентных прав компании. В исковом заявлении указано, что Palworld использует некие механики и технологии, защищённые патентами Nintendo. Компания потребовала запрета на дальнейшее нарушение патентных прав, а также компенсацию за причинённый ущерб. Но при этом Nintendo не назвала всех подробностей, а в частности не раскрыла о каких конкретно нарушениях идёт речь. 

Игра Palworld, часто называемая «Покемонами с оружием», была выпущена в январе 2024 года и быстро стала популярной, собрав более 2 миллионов одновременных пользователей на платформах PC и Xbox. Однако с момента её выпуска вокруг игры возникли споры о сходстве с франшизой Pokémon, включая дизайн персонажей и игровые механики. Иск Nintendo может иметь значительные последствия для будущего Palworld. В частности, это может повлиять на планы по выпуску игры на других платформах, включая PlayStation, о чём ходили слухи в преддверии Tokyo Game Show. Кроме того, это может затронуть существующие версии игры на PC и Xbox.

Сообщество игроков и разработчиков уже отреагировало на новость об иске. Многие выражают разочарование и беспокойство по поводу того, что Nintendo может использовать свои юридические ресурсы для подавления конкуренции. Другие отмечают, что это может быть сложной и дорогостоящей борьбой для Pocketpair, учитывая финансовые и юридические возможности Nintendo.

#nintendo #palworld #pokemon go #pokemon #nintendo 64 #palworld от pocketpair #pokemon legends
+
Написать комментарий (0)
Nintendo подала в суд на разработчиков Palworld за нарушение нескольких патентных прав
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
4
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
94
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
+
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
4
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
1
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Опубликовали несколько новых рендеров смартфона Samsung Galaxy S25+
+
Скоростную автодорогу от Урала до Краснодара построят за 1,7 трлн рублей
4
Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 поддерживают оперативную память DDR5-10000
8
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
8
20-поточный процессор Intel Core Ultra 7 265K оказался быстрее 24-поточного процессора Ryzen 9 9900X
10

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
25
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
49
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
78
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
20
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
39
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
16
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
30
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
6
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
+

Сейчас обсуждают

dimkahon
06:29
Ну чего накинулись, захотелось челу зионы пощупать... я сам год назад подумывал продать все и купить хуанана с 2666 v3, очень деньги были нужны. С нормальной видеокартой, 3060 к примеру, вполне рабоча...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
dimkahon
06:23
Далеко не факт...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Eisbrecher
06:20
Да он наркоман, все уже привыкли. Где-то тут была его статья, как он кому-то собирал комп на 11400f, что ли, и напихал 6 вентиляторов в корпус, а потом боролся с шумом. Тут реально хватило бы сноумен...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
stellsnake
06:20
Вся эта болтовня только для одной цели - показать свою преданность хозяину. Всё эти твари прекрасно понимают, все последствия которые последуют за их действиями.
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
dimkahon
06:19
Какого-нибудь снеговика на 6 трубок за глаза бы хватило, зионы в стоке много не греются. А на остаток можно можно было бы 1070-1080 купить.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Чatо -- Боt
06:19
Ну отпустите же этого гомосека НАТО на пенсию наконец-то, гады, видите, он же начал уже нести откровенную бредятину в байденовском стиле.
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
Александр Пурвин
06:16
Может это всё игил?
США заявили о непричастности к массовой детонации пейджеров в Ливане
Чatо -- Боt
06:15
Немчики, у вас экономика Алемашки трещит по швам, с сентября 2021 года ежемесячный промышленный спад порядка 0,5% (в год - 6%) и конца этому не видно, а вы всё о какой-то вшивой Некроине думаете. Ско...
Германия усиливает военную поддержку Украины танками Leopard 1A5 и системами ПВО Cheetah
dimkahon
06:13
Родной, как я без тебя 48 лет прожил...
Трекер привычек - как эффективно использовать его для достижения целей
stellsnake
06:10
3090 прекрасно умеет в 4к игры, а большой объём памяти отлично себя показывает в монтажных программах и в различных автокадах, в программах для работы с ИИ. Так же плюсом идёт более низкая цена на вто...
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем