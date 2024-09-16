Supersega может поступить в продажу уже в следующем месяце.

Несколько месяцев назад были обнародованы первые детали новой консоли Supersega, основанной на технологии программируемых логических матриц (FPGA). Название Supersega уже намекает на её предназначение: она создана для игр, выпущенных для различных систем Sega, охватывая практически все ретро-консоли компании.

На данный момент известно, что Supersega использует чип Virtex Ultrascale+ FPGA, который позволяет запускать игры с таких ретро-консолей, как Dreamcast, Saturn, SG-1000, SC-3000, Master System и, конечно, Mega Drive/Genesis. Консоль оснащена тремя слотами для картриджей: один для SC-3000 и SG-1000, другой для Master System, а третий для картриджей Mega Drive/Genesis. Кроме того, в устройстве имеется CD/DVD-ридер и пишущий привод для игр Dreamcast и Saturn. Команда, разрабатывающая Supersega, намерена запустить период «предварительного бронирования» для своей консоли уже в следующем месяце. Предполагаемая стоимость консоли может варьироваться от 300 евро до 400 евро, но с учётом необходимости предварительного бронирования, окончательная цена может оказаться выше 500 евро.

Несмотря на впечатляющие обещания, проект Supersega вызывает ряд вопросов. Во-первых, отсутствие рабочих прототипов на данный момент вызывает скептицизм. Команда заявляет, что прототип будет готов в сентябре, но пока это остается только обещанием. Высокие амбиции проекта, включая поддержку таких сложных систем, как Dreamcast, также вызывают сомнения. Кроме того, отсутствие известной истории команды и их предыдущих проектов добавляет к неопределённости. Многие ретро-игровые энтузиасты могут вспомнить проект Smach Z, который также обещал многое, но так и не был реализован. Это сравнение делает проект Supersega еще более подозрительным.