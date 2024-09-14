Tecno выпустила два новых устройства со складным экраном: Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2.

Компания Tecno недавно представила два новых смартфона со складным экраном: Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2. Компания утверждает, что эти устройства предназначены для тех, кто ищет инновационные решения в мире мобильных технологий. Phantom V Fold 2 5G оснащён двумя высококачественными экранами: 6,42-дюймовым внешним экраном FHD+ AMOLED и 7,85-дюймовым внутренним экраном 2K+ AMOLED. Такое сочетание обеспечивает комфортное использование телефона как в разложенном, так и в сложенном состоянии. Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 9000+, который работает в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Что касается системы камер, то у него всего три камеры: 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельный портретный объектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Двойная фронтальная камера по 32 мегапикселя обеспечивает высококачественные селфи. Встроенный аккумулятор ёмкостью 5700 мА*ч обеспечивает длительную автономную работу, также он поддерживает проводную зарядку мощностью 70 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Phantom V Fold 2 поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и обещает предоставить два обновления системы и три года обновлений безопасности. Кроме того, телефон совместим со стилусом Phantom V Pen.

В свою очередь, Phantom V Flip 2 оснащён 6,9-дюймовым основным экраном FHD+ AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и внешним экраном размером 3,64 дюйма. В устройстве используется процессор MediaTek Dimensity 8020 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти Phantom V Flip 2 имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная 32-мегапиксельная селфи-камера обеспечивает достойное качество фотографий. Аккумулятор данной модели обладает ёмкостью 4720 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт. Кроме того, он также поставляется с предустановленной операционной системой Android 14. В телефоне имеется сканер распознавания отпечатков пальцев, расположенный сбоку, два динамика и поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Версия Phantom V Flip 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 699 долларов США, а версия Phantom V Fold 2 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти — 1099 долларов США. Оба телефона оснащены помощником Ella AI на базе Google Gemini, который предлагает функции обобщения AI, перевода, письма, доски для рисования и обоев. Это делает устройства ещё более функциональными и удобными в использовании.