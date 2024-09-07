Это первый мобильный телефон Huawei с тройным складным экраном.

7 сентября компания Huawei Terminal официально анонсировала свой новый продукт серии Extraordinary Master — Huawei Mate XT, который представляет собой первый в мире смартфон с тройным складным экраном. Этот продукт не только знаменует собой новый этап в технологических инновациях Huawei, но и устанавливает новые стандарты в дизайне и функциональности мобильных телефонов.

Huawei Mate XT Master впечатляет своим тройным складным дизайном, который обеспечивает более широкую область отображения после разворачивания. Этот экран может удовлетворить потребности пользователей в различных задачах, таких как многозадачность или аудиовизуальные развлечения на большом экране. Тройной экран превращает «научную фантастику» в реальность, демонстрируя сильные стороны Huawei в области технологических инноваций.

На данный момент известно только, что Huawei Mate XT оснащён 10-дюймовым складным экраном, 5G-совместимым чипсетом Kirin, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Камера телефона включает четыре модуля, в том числе перископический модуль, а задняя панель выполнена из веганской кожи с восьмиугольным островком камеры. Выпуск Huawei Mate XT Extraordinary Master не только возглавляет тенденцию в дизайне продуктов, но и обеспечивает значительный прорыв в технологиях. Компания Huawei успешно преодолела множество технических проблем, связанных с мобильными телефонами с тройным складным экраном, и представила в отрасли новые решения. Huawei уже запустила кампанию по продвижению Mate XT, включая короткометражный фильм с участием известного актёра Энди Лау. Ожидается, что телефон будет стоить примерно 16 000-17 000 юаней (начиная от 200 000 рублей), что делает его одним из самых дорогих смартфонов на рынке.