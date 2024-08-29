В целом,он сохранит дизайн своего предшественника.

Недавно в базе данных бенчмарков SiSoft появился будущий ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro, который будет оснащён новым процессором Intel Lunar Lake. Хотя конкретный артикул ноутбука пока не известен, предполагается, что у него будет в окончании «6», что намекает на наличие 16 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5-8533. А теперь неизвестный пользователь поделился на форуме его изображением.

С точки зрения дизайна Galaxy Book 5 Pro, судя по полученному изображению, не слишком отличается от своего предшественника. Расположение портов, включая два порта USB-C, порт HDMI 2.1, а также дизайн клавиатуры остались прежние. По сути, это просто обновление "железа", не меняющее внешнего вида. Однако есть вероятность, что одна из клавиш Windows будет заменена на кнопку Copilot, поскольку процессоры Lunar Lake обладают достаточно мощной мощностью NPU (нейропроцессорного ядра), чтобы считаться сертифицированным ПК Windows Copilot. Это нововведение может улучшить взаимодействие пользователя с ноутбуком

Другие характеристики, такие как 120-герцовый AMOLED-экран и 76-ваттная батарея, вероятно, перейдут от предыдущей модели. У Galaxy Book 4 Pro 360 были проблемы с временем работы от батареи, но благодаря преимуществам энергоэффективности процессоров Lunar Lake можно ожидать значительного улучшения в этом аспекте. Предполагается, что Samsung представит Galaxy Book Pro 360 вместе с процессорами Intel Lunar Lake 3 сентября. Это соответствует ожидаемому выпуску процессоров Lunar Lake, которые должны появиться в конце 2024 года, хотя массовая поставка ноутбуков, вероятно, начнется только в 2025 году.