Будут представлены складной смартфон Honor Magic V3, планшет Manor MagicPad 2 и ноутбук Honor MagicBook Art 14.

Компания Honor официально объявила о предстоящем представлении нескольких новых продуктов на мероприятии HONOR IFA 2024, которое пройдет 5 сентября в Берлине. Как утверждают представители компании, это мероприятие станет важным событием в истории компании, поскольку на нём будут представлены инновационные устройства, которые уже вызвали интерес среди потребителей.

Одним из главных новинок станет Honor Magic V3 — складной смартфон в стиле книги, который в настоящее время является самым тонким на рынке. Его толщина в сложном состоянии составляет всего 9,2 мм, что заметно меньше, чем у последнего складного телефона в стиле книги от Samsung, который имеет толщину 12,1 мм. Honor Magic V3 также имеет рейтинг защиты от пыли и воды IPX8, аналогичный тому, что имеет Google Pixel 9 Pro Fold. Помимо уникального дизайна, Honor Magic V3 оснащён мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором с кремниевым анодом ёмкостью 5150 мА*ч. Эти характеристики делают его одним из самых перспективных смартфонов на рынке.

В прошлом месяце Honor выпустила на китайском рынке планшет MagicPad 2, а теперь компания собирается представить его глобальную версию. MagicPad 2 оснащён 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000 x 1920 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит и высокой частотой обновления 144 Гц. Этот планшет работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 SoC. Планшет также предлагает ряд передовых технологий ИИ, таких как шумоподавление AI voiceprint, преобразование голоса в текст AI и другие. Эти функции делают MagicPad 2 не только мощным, но и высокотехнологичным устройством для различных задач.

Ноутбук MagicBook Art 14 также был запущен в Китае в июле этого года, а теперь готовится к глобальному выпуску. Внешний корпус ноутбука изготовлен из материалов аэрокосмического класса, что делает его одновременно лёгким и прочным. MagicBook Art 14 весит всего 1,03 кг и имеет толщину всего 1 см. Ноутбук оснащён 14-дюймовым сенсорным дисплеем OLED с разрешением 3.1K, частота обновления которого составляет 120 Гц. Внутри находится аккумулятор емкостью 60 Вт*ч, рассчитанный на 9,5 часов автономной работы.