Симулятор сочетает в себе гарнитуру Varjo Aero VR для обзора виртуальной кабины на 360° с реалистичными копиями всех органов управления полётом и платформу движения, способную двигаться в шести степенях свободы.

Loft Dynamics H125 стал первым в мире VR-симулятором полёта, получившим высшую квалификацию FAA для использования в обучении и сертификации пилотов вертолётов. Это шаг вперед в области обучения полётов, что значительно снижает затраты и требующего большого пространства по сравнению с другими симуляторами полётов. Это путь к более дешёвому обучению полёту для тех, кто мечтает стать пилотами. До сих пор лётная подготовка занимала много часов полёта с инструктором на настоящем самолёте. Это не только требует дорогого топлива, но и ограничено погодными условиями, а также доступностью самолета и инструктора. Также для обучения пилотов во всём мире использовались очень большие лëтные тренажёры стоимостью в миллионы долларов, но такие механические платформы были доступны не всем.

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Технология VR-гарнитур в последние годы значительно продвинулась вперёд, когда платформа управление движением уменьшилась в размерах. Настольные ПК теперь могут использовать мощные графические карты и технологии виртуальной реальности, которые раньше были доступны только в коммерческих авиасимуляторах. Loft Dynamics H125 использует гарнитуру Varjo Aero VR для проецирования виртуального вида из кабины вертолёта. Гарнитура весом 717 г. использует два мини-светодиодных ЖК-дисплея 90 Гц с разрешением 2880 x 2720 пикселей каждый для проецирования стереоскопического виртуального дисплея с горизонтальным полем зрения 115° и диагональным полем зрения 134°. Отслеживание глаз с частотой 200 Гц позволяет симуляции сохранять реалистичный вид из вертолёта во время маневров полёта.

Кабина-симулятор воспроизводит внешний вид и ощущения от органов управления полётом, приборов кабины и даже сидений и ремней безопасности. Обратная связь по усилению вместе с шестиосевым базовым движением имитирует реальную реакцию вертолёта на управляющие воздействия, контакты с землёй и аварийные маневры во время симулированных полётов. Тела пилотов, отслеживаемые в режиме реального времени, проецируются в виртуальный мир в виде соответствующего виртуального аватара для большего реализма во время обучения.