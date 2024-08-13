Очки и внешний аккумулятор рассчитаны на температуру от -20° C до 45° C° и имеют класс защиты IP67.

Vuzix, компания ориентирующаяся в области носимых технологий, недавно объявила о выпуске своего нового комплекта умных очков M400 Xtreme, который работает на платформе Android и поставляется с внешней батареей Xtreme Weather. Устройство в основном предназначено для использования в различных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, энергетика и производство.

реклама

M400 Xtreme работает на Android 11 и скоро будет обновлен до Android 13, выпуск которого запланирован на конец этого года. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm XR1 с частотой 2,52 ГГц в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Устройство также оснащено несколькими датчиками, включая GPS и ГЛОНАСС для отслеживания местоположения и навигации, а также трëхосевым гироскопом, акселерометром и магнитным компасом для отслеживания положения головы. M400 Xtreme имеет двухдиапазонное беспроводное подключение через 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Пользователи могут управлять устройством с помощью сенсорной панели, четырёх кнопок и голосовых команд. Оно оснащено OLED-дисплеем с полем зрения 16,8°, разрешением 640 x 360 пикселей и пиковой яркостью 2000 нит. Устройство также оснащено 13-мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, которую можно использовать для сканирования штрихкодов, проведения онлайн-видеоконференций, фотосъемки и потоковой передачи видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. M400 также имеет рейтинг IEC60601-1-2:2014 Medical Device и рейтинг ISO 14644-1 Class 2 Cleanroom для использования в больницах и на заводах по производству электроники. Внешний аккумулятор Xtreme Weather ёмкостью 3200 мА*ч подключается к очкам с помощью порта USB-C 3.1 Gen 2.