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СтарыйДед
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
Кажется Xiaomi снова может отказаться от варианта с NFC.

Совсем недавно появился новый фитнес-трекер от Xiaomi — Smart Band 9, и, судя по утечкам информации, он может стать одним из самых ожидаемых устройств в своей категории. Хотя с момента его первого появления в Китае прошло всего около недели, уже появляется некоторые подробности касательно его глобального релиза.

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В прошлом Xiaomi часто выпускала ограниченную серию своих фитнес-трекеров на глобальном рынке, но в этот раз ситуация может измениться. По словам инсайдера Арсена Люпена, Smart Band 9 может быть доступен в нескольких различных отделах, что свидетельствует о более широком выборе. Более того, он поделился фотографиями устройства с различными аксессуарами, включая металлический ремешок, который использует фирменную технологию Xiaomi, а не просто надевается на корпус, как в предыдущих поколениях.

Что касается технических характеристик, то, похоже, Xiaomi не внесла никаких изменений в аппаратное обеспечение Smart Band 9 в сравнении с китайской версией. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 233 мА*ч, что обеспечивает до 21 дня автономной работы или 9 дней с активированным постоянно включенным дисплеем (AOD). 1,62-дюймовый OLED-дисплей имеет 192 x 490 пикселей с пиковой яркостью 1200 нит, что делает его одним из самых ярких дисплеев в своей категории. Размеры устройства составляют 46,53 х 21,63 х 10,95 мм, вес - 27,4 г. Smart Band 9 также имеет защиту от воды 5 атм, что делает его подходящим для плавания и других водных видов спорта. Однако, несмотря на все эти впечатляющие характеристики, инсайдер не подтвердил возможность подключения NFC, которую Xiaomi обычно предлагает опционально за небольшую доплату. Это может означать, что Xiaomi снова воздерживается от использования NFC, как это было с поколением Smart Band 8. Ожидается, что Xiaomi выпустит Smart Band 9 по всему миру в середине августа по рекомендованной розничной цене в 39,99 евро в Европе.

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