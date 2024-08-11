При этом ёмкость аккумулятора телефона не раскрыта.

Ускоренная зарядка приобретает всё большую значимость для владельцев смартфонов, так как позволяет существенно сократить время, необходимое для восполнения энергии устройства. 14 августа пройдёт мероприятие в Китае на котором компания Realme собирается представить свою новейшую технологию проводной зарядки. Ожидается, что на данном мероприятии появится система быстрой зарядки мощностью 300 Вт, о которой давно ведутся разговоры.

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Следует отметить, что Realme не является единственным брендом, достигнувшим таких впечатляющих результатов в области зарядки. В прошлом году Redmi, дочерний бренд Xiaomi, уже продемонстрировал аналогичное решение, которое позволило зарядить Redmi Note 12 с батареей ёмкостью 4100 мА*ч всего за 5 минут. Однако эта технология пока не нашла применение в массовом производстве.

Хотя официальная демонстрация новинки от Realme ещё не состоялась, в интернете уже появились результаты испытаний, подтверждающие потенциал данной технологии. Согласно данным тестов, телефон заряжается от 0% и до 14% за 30 секунд, а затем заряжается ещё на 3% за последующие 3 секунды. Это показывает многообещающие возможности нового метода зарядки. В текущей линейке Realme имеются пока только устройства с поддержкой зарядки 240 Вт.