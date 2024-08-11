Ускоренная зарядка приобретает всё большую значимость для владельцев смартфонов, так как позволяет существенно сократить время, необходимое для восполнения энергии устройства. 14 августа пройдёт мероприятие в Китае на котором компания Realme собирается представить свою новейшую технологию проводной зарядки. Ожидается, что на данном мероприятии появится система быстрой зарядки мощностью 300 Вт, о которой давно ведутся разговоры.
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Следует отметить, что Realme не является единственным брендом, достигнувшим таких впечатляющих результатов в области зарядки. В прошлом году Redmi, дочерний бренд Xiaomi, уже продемонстрировал аналогичное решение, которое позволило зарядить Redmi Note 12 с батареей ёмкостью 4100 мА*ч всего за 5 минут. Однако эта технология пока не нашла применение в массовом производстве.
Хотя официальная демонстрация новинки от Realme ещё не состоялась, в интернете уже появились результаты испытаний, подтверждающие потенциал данной технологии. Согласно данным тестов, телефон заряжается от 0% и до 14% за 30 секунд, а затем заряжается ещё на 3% за последующие 3 секунды. Это показывает многообещающие возможности нового метода зарядки. В текущей линейке Realme имеются пока только устройства с поддержкой зарядки 240 Вт.