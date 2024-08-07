Titan 16 Pro будет оснащён процессором Intel i9 и графикой NVIDIA RTX 40.

RedMagic, известный производитель мобильных игровых устройств, делает смелый шаг, выходя на глобальный рынок с новым ноутбуком Titan 16 Pro. Этот гаджет, ранее представленный в Китае, позиционируется как «цельнометаллический и всемогущий» и, как следует из названия, представляет собой 16-дюймовый ПК с дисплеем 2,5К. Однако глобальная версия Titan 16 Pro имеет несколько ключевых отличий, которые могут повлиять на его производительность и цену.

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Одним из наиболее важных изменений является процессор. В китайской версии Titan 16 Pro использовался Intel Core i9-14900HX, но в глобальной версии RedMagic объявила о наличии Core i9-14900H. Хотя «H» в названии процессора указывает на высокую производительность, он не такой мощный, как «HX». Это изменение может позволить RedMagic удерживать цену на более доступном уровне, но оставляет некоторые вопросы относительно возможностей Titan 16 Pro.

Ещё одно изменение касается видеокарты. Глобальная версия Titan 16 Pro будет оснащена NVIDIA GeForce RTX 4060, тогда как китайская версия предоставляла возможность установки RTX 4070. Хотя RTX 4060 является достаточно мощной видеокартой и она позволяет запускать современные игры на высоком уровне, но это изменение может немного ухудшить игровые возможности ноутбука по сравнению с его первоначальной версией. Кроме того, RedMagic объявила, что глобальная версия будет представлена 20 августа 2024 года, и хотя цена пока не объявлена, ожидается, что она будет более доступной, чем у версии в Китае.