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СтарыйДед
Huawei официально представила свой планшет MatePad Air в Китае
Он отличается сверхтонким цельнометаллическим корпусом и большой батареей.

Huawei только что анонсировала новый планшет из своей популярной серии MatePad на сегодняшнем мероприятии. Данная модель представляет собой обновлённый вариант линейки MatePad Air, предлагающий улучшенные характеристики и более широкий дисплей по сравнению с предыдущим поколением. Он поставляется с премиальным цельнометаллическим корпусом, который весит всего 555 граммов и толщиной всего лишь 5,9-миллиметров. Материалы, используемые в данном планшете, имеют коррозионно-стойкие свойства, чтобы сделать его устойчивыми к поту рук. Существует также версия Soft Light Edition, которая имеет антибликовую защиту глаз и обещает предложить ощущения от письма на своём экране, как на бумаге. 

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Дисплей имеет частоту обновления 144 Гц, разрешение 2,8K, широкую цветовую гамму P3, соотношение сторон 3:2, пиковую яркость до 1000 нит и HDR. Китайский технологический гигант использует технологию нанотравления с наномагнитным покрытием, чтобы обеспечить защиту глаз и устранить 99% помех окружающего света на поверхности устройства. Проще говоря, Huawei стремилась предложить комфортный просмотр на MatePad Air, который поставляется с поддержкой Huawei M-Pencial (3-го поколения) и клавиатуры Star Flash.

Этот планшет питается от массивного аккумулятора ёмкостью 10 100 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Модель MatePad Air 2024 от Huawei была анонсирована в нескольких цветовых вариантах, включая зеленый, розовый, серый и белый. В настоящее время MatePad Air находится в стадии предварительной продажи в Китае, а первые продажи стартуют 13 августа 2024 года. Покупатели также могут приобрести этот планшет с программой Huawei Care+ за дополнительную плату. Также анонсированы цены на различные конфигурации памяти. 8 ГБ + 256 ГБ – 2999 юаней (примерно 35 500 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ – 3299 юаней (примерно 39 000 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ Soft Light – 3599 юаней (примерно 42 500 рублей) и 12 ГБ + 512 ГБ Soft Light – 3999 юаней (примерно 47 500 рублей).

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