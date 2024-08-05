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СтарыйДед
Предстоящий Snapdragon 8 Gen 4 впервые прошёл тестирование на Geekbench
В многоядерном тесте он показал результаты лучше, чем у A17 Pro.

Qualcomm, лидер в области мобильных процессоров, готовится к запуску флагманского чипа следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года. Недавно он появился на платформе Geekbench, показав первый взгляд на его впечатляющую производительность. Несмотря на то, что данное тестирование, вероятно, относится к предварительной версии чипа, именуемой как «Модель производителя», результаты испытаний уже демонстрируют значительное улучшение.

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В одноядерном тесте Snapdragon 8 Gen 4 набрал 2884 балла, что схоже с A17 Pro от Apple, который в среднем набирает около 2915 баллов. Однако, настоящий прорыв наблюдается в многоядерной производительности. Snapdragon 8 Gen 4 набрал 8840 баллов, что значительно превосходит средний балл A17 Pro, составляющий около 7300 баллов. Этот скачок в производительности, отчасти связан с новой архитектурой, Qualcomm внедрённый в Snapdragon 8 Gen 4. Вместо стандартных ядер Arm, чип будет использовать особую конструкцию ЦП Oryon, аналогичную той, которая используется в серии Snapdragon X для ПК. Данное изменение в конструкции должно обеспечить прирост производительности, и первые результаты Geekbench уже демонстрируют признаки такого улучшения.

Тест также раскрывает детали архитектуры Snapdragon 8 Gen 4. SoC имеет восьмиядерную структуру с шестью базовыми ядрами и двумя высокопроизводительными ядрами. Базовые ядра работают на частоте 2,78 ГГц, в то время как производительные ядра работают на впечатляющей частоте 4,09 ГГц. Snapdragon 8 Gen 4 призван стать топовым Android SoC в 2025 году, но его достижения будут стоить дорого. По словам аналитика Минг-Чи Куо, Snapdragon 8 Gen 4 будет на 25-30% дороже по сравнению с текущим флагманом 8 Gen 3. Эта возросшая стоимость чипа неизбежно приведёт к росту цен на флагманские смартфоны в 2025 году.

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