Зарядное устройство имеет объединенные вместе порты USB-A и USB-С.

Компания Huawei недавно представила инновационное решение для зарядки — «Универсальное многопортовое зарядное устройство Huawei». Это зарядное устройство на основе нитрида галлия (GaN) мощностью 100 Вт, предлагает высокую эффективность и доступную цену. Дизайн устройства довольно стандартный, складные штыри, которые обеспечивают удобство хранения и портативность, особенно для путешественника. Однако основное внимание уделяется не внешнему виду, а внутренней архитектуре и технологиям.

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Huawei рекламирует свою «эффективную двухканальную архитектуру распределения тока» и «технологию нитрида галлия», которые в сочетании с графитовым теплоотводом позволяют создать мощное зарядное устройство в компактном форм-факторе. Использование GaN-технологии позволяет уменьшить габариты и вес устройства, а также повысить его эффективность и снизить нагрев. Варианты подключения включают объединëнные вместе порты USB-A и USB-C, которые используются интерфейсом Huawei fusion, а также выделенный порт USB-C. Поддержка протоколов PD/PPS/QC обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Зарядное устройство обеспечивает выходную мощность 100 Вт с одним портом, при одновременном использовании обоих портов возможны четыре различных уровня мощности, что позволяет гибко настраивать зарядку устройства в зависимости от состояния.

Huawei уже имеет опыт работы с зарядными устройствами на основе GaN. Их существующее «Настенное зарядное устройство SuperPower» обеспечивает выходную мощность 88 Вт, что позволяет предположить, что модель на 100 Вт может быть задумана как вариант более высокого уровня. Что касается цены, универсальное зарядное устройство Huawei Multi-Port Charger можно приобрести за 349 юаней (около 4 200 рублей), что делает его довольно доступным по сравнению с другими зарядными устройствами с такой же скоростью на рынке.