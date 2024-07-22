Компания официально подтвердила батарею ёмкостью 380 мА*ч, которая обеспечит до 20 дней автономной работы.

Компания Realme готовится к запуску своей новой модели умных часов Watch S2, которая будет представлена вместе с серией смартфонов Realme 13 Pro в конце этого месяца. Недавно опубликованные тизеры раскрыли некоторые ключевые характеристики и функции этих часов.

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Одной из главных особенностей Realme Watch S2 является его впечатляющее время автономной работы. Компания обещает, что аккумулятор ёмкостью 380 мА*ч обеспечит 20 дней автономной работы, что соответствует стандартам современных умных часов. Кроме того, Realme Watch S2 оснащены механизмами на базе искусственного интеллекта (II), которые позволяют пользователю настроить устройство по своему вкусу. Пользователи могут выбирать из более чем 110 различных спортивных режимов, которые анализируются с помощью ИИ, а также создавать свои собственные циферблаты с помощью ИИ. Это значительно расширило возможности настройки и персонализации часов. Искусственный интеллект также будет использоваться для улучшения качества работы с голосовым помощником. Это позволит пользователю получить более точные и полезные ответы на свои запросы.

Также известно, что Realme Watch S2 будут оснащены металлическим дисплеем с золотым ободком, соответствующим Monet Gold в серии Realme 13 Pro. На правой стороне часов расположены две кнопки, предназначенные для навигации и других функций. Как и его предшественник, он, вероятно, будет иметь AMOLED-дисплей и поддерживать GPS. Компания объявила, что новый Realme R-Pass скоро поступит в продажу по акции Early Bird. Вероятно, это специальное предложение по запуску для покупателей, которые приобрели Realme Watch S2 в период предварительных продаж.