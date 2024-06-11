Скорее всего, он будет оснащён 7,9-дюймовым OLED-дисплеем, который складывается наружу, как у Huawei Mate Xs 2.

В мире складных смартфонов доминируют устройства, складывающиеся внутрь, такие как Samsung Galaxy Z Fold 5. Однако, по слухам, Apple применила другой подход со своим первым складным iPhone. По словам аналитика Джеффа Пу, предстоящий iPhone Fold будет оснащён 7,9-дюймовым OLED-дисплеем, который складывается наружу, как у Huawei Mate Xs 2.

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Компания Huawei была одной из первых на рынке складных телефонов, представив инновационный изогнутый дисплей. Однако с тех пор компания перевела свой дизайн на книжный формат с двумя дисплеями — один снаружи и один внутри. Это изменение, вероятно, связано с опасениями по поводу долговечности экрана, поскольку внешний дисплей не будет защищен в сложенном состоянии. Это означает, что пользователям придется обращаться с такими устройствами с особой осторожностью.

Несмотря на эти опасения, конструкция, складывающаяся наружу, имеет свои преимущества. Поскольку для него требуется всего одна большая панель, которую можно использовать как в сложенном, так и в разложенном состоянии, устройство становится тоньше и легче, устраняя необходимость во втором дисплее. Складывающаяся наружу конструкция также придает телефону элегантный вид и позволяет использовать основную камеру для селфи независимо от того, сложено устройство или нет.

Забегая вперед, аналитик Пу прогнозирует выпуск iPhone Fold в 2026 году, примерно в то же время, что и iPhone 18. Кроме того, ходят слухи, что в разработке находится MacBook со складным дисплеем. Ожидается, что устройство будет иметь 20,3-дюймовый дисплей и, по слухам, поступит в массовое производство к концу 2025 года. Однако другие отчёты предполагают, что оно может быть запущено не раньше 2027 года.

Ожидается, что выход Apple на рынок складных устройств принесет значительные изменения в отрасль. Благодаря своей репутации инновационного дизайна и пользовательского опыта, iPhone Fold, вероятно, изменит рынок складных устройств. В частности, конструкция, складывающаяся наружу, может предложить уникальное преимущество перед существующими складными устройствами.