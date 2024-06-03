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СтарыйДед
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
Кроме того, бренд официально подтвердил дату выпуска долгожданного Magic V Fllip на домашнем рынке -13 июня.

Компания Honor, ведущий производитель смартфонов, официально подтвердила выпуск своего последнего складного телефона Magic V Flip 13 июня. Как заявляет компания, это устройство произведет революцию на рынке складных телефонов благодаря своему уникальному дизайну и расширенным функциям.

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Magic V Flip может похвастаться широким дисплеем, о чем свидетельствуют официальные изображения, опубликованные Honor. В телефоне установлена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,9 и оптической стабилизацией изображения (OIS) в верхнем углу. Дополнительная камера меньшего размера расположена под основной камерой. Примечательно, что светодиодная вспышка расположена в нижней половине устройства, что отличает его от других складных телефонов. 

На правой стороне телефона расположены качелька регулировки громкости и кнопка питания, которые интегрированы со сканером отпечатков пальцев. На нижнем торце расположен слот для SIM-карты, порт USB-C и решетка динамика. Общий дизайн гладкий и компактный, что упрощает обращение и хранение.

Magic V Flip будет доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Телефон будет доступен в трех цветовых вариантах: Iris Black, Champagne Pink и Camilla White. Magic V Flip питается от двухъячеечного аккумулятора ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Телефон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Устройство также поддерживает постоянное отображение как на внешнем, так и на внутреннем экранах, что повышает общее удобство использования.

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В этом месяце может быть представлен складной смартфон Honor Magic V Flip
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