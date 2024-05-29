Pad 3 будет оснащен аккумулятором ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Oppo совсем недавно выпустила на китайском рынке новую серию Reno 12 и теперь работает над другим устройством. Уже давно ходили слухи об Oppo Pad 3, и сегодня инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали об этом долгожданном устройстве. Согласно источнику, Oppo Pad 3 станет первым в мире планшетом, оснащённым чипом Snapdragon 8 Gen 3, и он обладает некоторыми интересными особенностями.

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По его словам, Pad 3 может похвастаться 12,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Экран также настраивается: соотношение сторон 7:5, плотность 304 PPI и максимальная яркость 900 нит. Pad 3 также оснащён 8-мегапиксельной передней камерой и 13-мегапиксельной задней камерой, что в принципе является обыденным в мире планшетов. При этом у него будет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для хранения различных файлов и приложений.

Но что действительно отличает Pad 3, так это время автономной работы. Благодаря мощному аккумулятору ёмкостью 9510 мА*ч и поддержке быстрой зарядки 67 Вт, можно будет использовать планшет в течение всего дня без необходимости подзарядки. А с OPPO Pencil 2 с линейным двигателем будет возможность делать заметки или даже создавать различные произведения искусства.

Говоря о других особенностях, у него будет цельнометаллический корпус Pad 3 и возможность разблокировать с помощью распознавания лица. А благодаря оболочке ColorOS for Pad поверх Android 14 обещают удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. По слухам, его запуск запланирован на июнь в Китае, и стоит ожидать, что на мировом рынке он будет переименован в OnePlus Pad 2.