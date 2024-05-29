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СтарыйДед
Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Ring получили сертификацию FCC с указанием ёмкости аккумуляторов
Galaxy Z Flip 6 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 3887 мАч, а Galaxy Ring получит аккумулятор ёмкостью до 22,5 мАч.

Стали известны подробности касательно Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Ring, благодаря информации опубликованной на сайтах сертификации FCC и PSI Testing and Certification LTD. У смартфона Galaxy Z Flip 6 с номером модели SM-F741U, было подтверждено наличие двухэлементной батареи в моделях EB-BF741ABY и EB-BF742ABY. Но что действительно интересно, так это то, что в списке PSI указана общая емкость батареи 3887 мА*ч, которую Samsung может рекламировать как типичную батарею ёмкостью 4000 мА*ч. Для сравнения, Galaxy Z Flip 5 поставляется с аккумулятором ёмкостью 3591 мА*ч (971 мА*ч + 2620 мА*ч), который Samsung продаёт как аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч.

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Но это еще не все — список FCC также подтверждает, что Galaxy Z Flip 6 будет поддерживать NFC и WiFi 6E, а сертификация UL Demko гарантирует, что он будет иметь те же возможности быстрой зарядки, что и его предшественник. Под корпусом телефона будет установлен чип Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

Между тем, Galaxy Ring с номером модели SM-Q503 будет выпускаться в размерах от 5 до 12. Меньшие размеры (5–7) будут комплектоваться аккумулятором ёмкостью 17 мА*ч, а большие размеры (8–11) – аккумулятором ёмкостью 17 мА*ч и ёмкостью 18,5 мА*ч. При этом самый большой размер будет иметь колоссальную батарею ёмкостью 22,5 мА*ч. Galaxy Ring также будет поддерживать Bluetooth 5.4 и Bluetooth LE для эффективного подключения. И, в качестве дополнения, список FCC включает реальные изображения кольца с разных ракурсов.

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