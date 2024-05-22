Huawei стала лидером на мировом рынке смартфонов, особенно в категории мобильных телефонов со складным экраном в виде книжки.

Недавно опубликованный отчёт Techinsights показывает, что Huawei стала лидером на мировом рынке складных смартфонов в первом квартале 2024 года с впечатляющим ростом на 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Samsung и Honor следуют за ними. В отчёте подчеркивается доминирование Huawei в категории складных смартфонов, особенно в сегменте «книжек». Показатели Samsung были несколько вялыми, но ее складные смартфоны продолжают лидировать на рынке. Motorola пережила быстрый рост благодаря своей серии RAZR, а ZTE вышла на японский рынок с новым складным смартфоном.

реклама

Складные смартфоны типа «книжка» составляют большую часть категории складных смартфонов, показавшей наибольший рост по сравнению с предыдущим годом. Во многом это связано с предпочтением китайских потребителей складных смартфонов «книжного типа». Общий рынок складных смартфонов в Китае вырос на 94% по сравнению с прошлым годом, причем большая часть из них приходится на горизонтальные складные смартфоны. Рынок Северной Америки вырос на 143% по сравнению с прошлым годом, большая часть приходится на вертикальные складные смартфоны. Motorola обогнала Samsung, а OnePlus занял третье место.

Доля брендов на мировом рынке выглядит следующим образом:

- Motorola: рост на 1250% по сравнению с прошлым годом;

- Honor: рост на 480% по сравнению с прошлым годом;

- Vivo: рост на 331% по сравнению с прошлым годом;

- Huawei: рост на 257% по сравнению с прошлым годом;

- Xiaomi: рост на 41% по сравнению с прошлым годом;

- Samsung: снижение на 25% по сравнению с прошлым годом;

- OPPO: снижение на 70% по сравнению с прошлым годом.

Этот значительный сдвиг на рынке объясняется растущей популярностью складных смартфонов, особенно среди китайских потребителей. В докладе предполагается, что мировой рынок складных смартфонов будет продолжать расти благодаря инновациям и потребительскому спросу.