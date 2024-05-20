Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Redmi Pad Pro выпущен по всему миру с процессором Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятором 10 000 мАч
Ожидалось, что этот планшет будет выпущен во всем мире под названием POCO Pad, но Xiaomi выпустила вместо этого Redmi Pad Pro на европейском рынке.

Xiaomi, можно сказать, удивила весь мир, выпустив на европейском рынке Redmi Pad Pro вместо ожидаемого POCO Pad. Этот планшет был впервые представлен в Китае в прошлом месяце и оснащён большим дисплеем и мощным процессором Snapdragon 7s Gen 2. Redmi Pad Pro теперь доступен для бронирования и покупки в ЕС и Великобритании. 

реклама

Планшет может похвастаться 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и плотностью пикселей 249 пикселей на дюйм. Он имеет соотношение экрана к корпусу 83,6% и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для повышения энергоэффективности. Дисплей также имеет коэффициент контрастности 1500:1, может отображать около 68,7 миллиардов цветов при максимальной яркости 600 нит и предлагает 4096 уровней регулировки яркости, постоянное затемнение тока и поддержку Dolby Vision. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Внутри Redmi Pad Pro установлен процессор Snapdragon 7s Gen 2 с пиковой тактовой частотой 2,4 ГГц. Он поставляется в двух конфигурациях: 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2 или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Память можно расширить с помощью карты MicroSD. Одной из ключевых особенностей планшета является большой аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство также имеет четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Он работает на HyperOS на базе Android 14 и имеет 8-мегапиксельную камеру спереди и сзади. Для подключения он предлагает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 с поддержкой адаптивных кодеков и аудиоразъем 3,5 мм. О сотовой связи речи не идёт.

Redmi Pad Pro имеет металлический корпус и весит 571 грамм. Он доступен в трех цветах: графитово-сером, мятно-зеленом и синем океане. Цены на Redmi Pad Pro варьируются в зависимости от региона:

- в Еврозоне версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 299,90 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ — 349,90 евро.

- в Великобритании версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 269 фунтов стерлингов (приблизительно 31 000 рублей), а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти стоит 349,90 фунтов стерлингов (приблизительно 40 300 рублей).

#планшет #redmi #poco #планшет xiaomi #redmi pad #redmi pad pro #redmi pad se #redmi pad 2 #poco pad
+
Написать комментарий (0)
POCO F6 Pro, оснащённый процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, превосходит Galaxy S24+
Производитель называет свой смартфон Poco F6 Pro превосходящим Samsung Galaxy S24+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
10
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
37
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
20
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
13
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
15
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
+
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1

Сейчас обсуждают

slikts
21:17
А тебе, ...питек, то какое дело до этого? Иди жёлуди хрюмай!
FT: заводы на Украине начали активно нанимать женщин из-за мобилизации мужчин
Pilat2009
21:12
Какие 5ж,вы 4ж не можете обеспечить.Где то в Москве может что то и ловит,а в регионах нет. Ну и плюс еще опять лишнее излучение
В России планируют развернуть сети связи 5G в городах-миллионниках к 2030 году
Вячеслав Эрин
21:07
сони как и огрызок опракинет своих пользователей, ниче они не увеличат.
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
Megagad
21:04
а ничего, что ваши "затворные очки" ни разу не синхронны с "новым монитором" ;) Потому ваши глазки и заболели. Да и большинство "старых" очков имели строго определённую частоту "мигания" - 25 либо 30Г...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
A224
21:02
нвидия = тусклые цвета и мыло это было всегда, есть и будет у этого чимбала деревенского у него только на встройку деньги есть ))) о чём он вообще рассуждает
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
Megagad
21:02
ну, имею стопку сказёвых винтов 93-94-го года выпуска - ни одного "варнинга" на них :) жаль ёмкость всего 1ГБ... А вот "фшелки" ИДЕшные 2004го года выпуска(пра-пра-прадедушки современных ССД) уже давн...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Владимир Майба
20:59
Хм... Действительно за копейки. Не скинешь мне 500 000 копеек, я тоже такой комплект куплю...
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Tim Ronski
20:58
Нет смысла брать амдшную встройку кроме как для офиса, ничего она не тянет, бушных 1050ti и rx580 как будто мало
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Tim Ronski
20:52
Тебя вы подвале держали последний десяток лет на цепи? У кого сейчас мониторы 60гц, кроме офисов, когда fhd 165гц можно купить дешевле 10к₽
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Александр Ломакин
20:52
Не надо обижать народ - мы не такие бедные!!! А для лютого "народа" счас собираю системник за 10к на базе 2400G c АВИТО, куда и пошлю всех за первыми шестью позициями уже изрядно устаревших процов.
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем