Ожидалось, что этот планшет будет выпущен во всем мире под названием POCO Pad, но Xiaomi выпустила вместо этого Redmi Pad Pro на европейском рынке.

Xiaomi, можно сказать, удивила весь мир, выпустив на европейском рынке Redmi Pad Pro вместо ожидаемого POCO Pad. Этот планшет был впервые представлен в Китае в прошлом месяце и оснащён большим дисплеем и мощным процессором Snapdragon 7s Gen 2. Redmi Pad Pro теперь доступен для бронирования и покупки в ЕС и Великобритании.

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Планшет может похвастаться 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и плотностью пикселей 249 пикселей на дюйм. Он имеет соотношение экрана к корпусу 83,6% и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для повышения энергоэффективности. Дисплей также имеет коэффициент контрастности 1500:1, может отображать около 68,7 миллиардов цветов при максимальной яркости 600 нит и предлагает 4096 уровней регулировки яркости, постоянное затемнение тока и поддержку Dolby Vision. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Внутри Redmi Pad Pro установлен процессор Snapdragon 7s Gen 2 с пиковой тактовой частотой 2,4 ГГц. Он поставляется в двух конфигурациях: 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2 или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Память можно расширить с помощью карты MicroSD. Одной из ключевых особенностей планшета является большой аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство также имеет четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Он работает на HyperOS на базе Android 14 и имеет 8-мегапиксельную камеру спереди и сзади. Для подключения он предлагает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 с поддержкой адаптивных кодеков и аудиоразъем 3,5 мм. О сотовой связи речи не идёт.

Redmi Pad Pro имеет металлический корпус и весит 571 грамм. Он доступен в трех цветах: графитово-сером, мятно-зеленом и синем океане. Цены на Redmi Pad Pro варьируются в зависимости от региона:

- в Еврозоне версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 299,90 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ — 349,90 евро.

- в Великобритании версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 269 фунтов стерлингов (приблизительно 31 000 рублей), а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти стоит 349,90 фунтов стерлингов (приблизительно 40 300 рублей).