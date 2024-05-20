Xiaomi, можно сказать, удивила весь мир, выпустив на европейском рынке Redmi Pad Pro вместо ожидаемого POCO Pad. Этот планшет был впервые представлен в Китае в прошлом месяце и оснащён большим дисплеем и мощным процессором Snapdragon 7s Gen 2. Redmi Pad Pro теперь доступен для бронирования и покупки в ЕС и Великобритании.
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Планшет может похвастаться 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и плотностью пикселей 249 пикселей на дюйм. Он имеет соотношение экрана к корпусу 83,6% и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для повышения энергоэффективности. Дисплей также имеет коэффициент контрастности 1500:1, может отображать около 68,7 миллиардов цветов при максимальной яркости 600 нит и предлагает 4096 уровней регулировки яркости, постоянное затемнение тока и поддержку Dolby Vision. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3.
Внутри Redmi Pad Pro установлен процессор Snapdragon 7s Gen 2 с пиковой тактовой частотой 2,4 ГГц. Он поставляется в двух конфигурациях: 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2 или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Память можно расширить с помощью карты MicroSD. Одной из ключевых особенностей планшета является большой аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. Устройство также имеет четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Он работает на HyperOS на базе Android 14 и имеет 8-мегапиксельную камеру спереди и сзади. Для подключения он предлагает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 с поддержкой адаптивных кодеков и аудиоразъем 3,5 мм. О сотовой связи речи не идёт.
Redmi Pad Pro имеет металлический корпус и весит 571 грамм. Он доступен в трех цветах: графитово-сером, мятно-зеленом и синем океане. Цены на Redmi Pad Pro варьируются в зависимости от региона:
- в Еврозоне версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 299,90 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ — 349,90 евро.
- в Великобритании версия с 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти стоит 269 фунтов стерлингов (приблизительно 31 000 рублей), а версия с 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти стоит 349,90 фунтов стерлингов (приблизительно 40 300 рублей).