Samsung готовит 14-дюймовую и 16-дюймовую версии Galaxy Book4 Edge, которые предлагают 16 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon X Elite X1E-80-100 SoC.

Полно слухов о предстоящем ноутбуке Samsung Galaxy Book4 Edge, который обещает произвести революцию в отрасли благодаря своим передовым функциям и конкурентоспособным ценам. Согласно недавним сообщениям, это устройство будет одним из первых, использующих мощный процессор Snapdragon X Elite, что делает его прямым конкурентом серии Apple MacBook Pro. И теперь на веб-сайте Korea Certification Mark были замечены фотографии устройств, раскрывающие их размеры. Кроме того, стали известны некоторые технические подробности.

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Ожидается, что Galaxy Book4 Edge будет доступен в двух размерах: 14-дюймовом и 16-дюймовом вариантах, каждый со своим набором функций и характеристик. 14-дюймовая модель будет доступна в двух версиях: NT940XMA и NT940XMB, а 16-дюймовая модель — в четырех вариантах: NT960XMA, NT960XMB, NT961XMA и NT961XMB. Хотя точные различия между этими моделями до сих пор неизвестны, очевидно, что Samsung обслуживает широкий круг пользователей с разными потребностями и предпочтениями. По слухам, Galaxy Book4 Edge будет оснащен процессором Snapdragon X1E-80-100, который хоть и не является топовым X1E-84-100, но все же обещает впечатляющую производительность. Устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти и минимум 512 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения емкости. Эта конфигурация аналогична конфигурации Galaxy Book4 Pro и Galaxy Book4 Pro 360, что указывает на то, что Samsung стремится предоставить пользователям бесперебойную и эффективную работу на компьютере.

Ожидается, что Galaxy Book4 Edge будет оснащен AMOLED-панелью с разрешением 2,8K, 120 Гц и соотношением сторон 16:10, аналогичной панели Galaxy Book4 Pro. Дизайн устройства все еще находится в секрете, но, учитывая репутацию Samsung как производителя изящных и прочных конструкций, оно, вероятно, станет ошеломляющим. Акцент компании на эстетике и функциональности проявляется в других ее продуктах, таких как Galaxy Book4 Ultra с изысканной отделкой Moonstone Grey и тонким, прочным корпусом.

При стартовой цене около 1700 евро Galaxy Book4 Edge готов напрямую конкурировать с серией Apple MacBook Pro. Хотя он может быть дороже, чем базовые MacBook Air 13 и MacBook Air 15, он предлагает больше оперативной памяти и хранилища, что делает его более привлекательным вариантом для пользователей, которым нужен мощный ноутбук для тяжелых задач. С другой стороны, MacBook Pro 14 стоит от 1999 евро с 8 ГБ ОЗУ, что делает Galaxy Book4 Edge более доступной альтернативой для тех, кому требуется 16 ГБ ОЗУ.