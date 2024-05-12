После Национального дня Китая, который приходится на 1 октября, пройдёт волна новых телефонов, оснащённых данным чипсетом.

Согласно утечке информации от популярного инсайдера Digital Chat Station, предстоящий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 готов произвести фурор своими впечатляющими возможностями производительности. Утечка предполагает, что Qualcomm 8 Gen 4 сможет справиться с требовательной мобильной игрой Genshin Impact в родном разрешении 1080p, демонстрирующая превосходство чипа над ресурсоемкими приложениями.

Digital Chat Station также намекает, что волна новых телефонов, оснащенных процессорами 8 Gen 4, появится после Национального дня Китая 1 октября, что соответствует более ранним слухам о графике выпуска Qualcomm. Серия Xiaomi 15, как ожидается, станет первым устройством, которое дебютирует с новым чипом, за ним последует серия Redmi K80 и будущий флагман OnePlus - OnePlus 13.

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Примечательно, что 8 Gen 4 постоянно расширяет границы производительности в тестах. Недавний тест AnTuTu показал, что чип набрал впечатляющие 1 769 083 балла, хотя этот показатель ниже, чем у его предшественника, Snapdragon 8 Gen 3. Однако это связано с проблемами регулирования процессора инженерного образца, которые, как ожидается, будут устранены в конечном продукте.

Snapdragon 8 Gen 4 создан с использованием 3-нанометрового техпроцесса и имеет уникальную конструкцию ядер 2 + 6 без ядер эффективности. Это, в сочетании со значительным увеличением тактовой частоты до 4 ГГц, обещает существенный прирост производительности. Ранние тесты показывают, что 8 Gen 4 станет серьезным конкурентом процессоров Apple A-серии, а одноядерная производительность будет конкурировать с чипом A18 в iPhone 16 Pro. Любители игр могут рассчитывать на графический процессор Adreno 830, который, по слухам, превосходит компьютерный чипсет Apple M2 в бенчмарк-тесте 3DMark Wild Life Extreme. Однако возросшая мощность 8 Gen 4 может привести к увеличению требований к батарее, поскольку некоторые производители разрабатывают телефоны с батареями емкостью 5500 мА*ч и материалами ядра батареи высокой плотности, чтобы удовлетворить потребности нового чипсета в питании.

Сообщается, что Qualcomm также планирует поддерживать более быструю оперативную память LPDDR6 в телефонах Android, что может улучшить обработку искусственного интеллекта на устройстве. Однако еще неизвестно, примут ли потребители более крупные конструкции и/или уменьшенное время автономной работы в качестве компромисса с повышенной мощностью и возможностями Snapdragon 8 Gen 4