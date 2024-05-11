В будущую линейку компании Dell входят ноутбуки Inspiron 14 7441 Plus и XPS 13 9345.

Инновационный помощник Microsoft Copilot AI проложил путь к революционной интеграции — специальной кнопке Copilot на последних устройствах Surface. Этот новаторский шаг предвещает будущее, в котором кнопка Copilot станет незаменимой функцией ноутбуков, а ее еще больше усилит грядущий чипсет Qualcomm для ноутбуков, предназначенный для ускорения задач искусственного интеллекта. Видение технологического гиганта призвано изменить рынок ноутбуков, к которому уже присоединились такие крупные производители, как Dell и Lenovo.

реклама

Недавние утечки показали, что Dell готовится к выпуску ноутбуков Inspiron 14 7441 Plus и XPS 13 9345, оба из которых, как ожидается, будут оснащены новейшим процессором Snapdragon X Elite. По слухам, Inspiron 14 7441 Plus будет поставляться с предварительной сборкой Windows 11 24H2 Preview, которая представит «обновление искусственного интеллекта» с выделенным AI Explorer и множеством функций, управляемых искусственным интеллектом. В сеть попал дизайн ноутбука, демонстрирующий более изящный и тонкий профиль. У него будет 16-ядерный процессор Snapdragon X Elite, 16 ГБ памяти LPDDR5X и специальную клавишу Copilot — впервые в серии Inspiron.

С другой стороны, XPS 13 9345, как ожидается, сохранит репутацию Dell как производителя ультратонких дизайнов, с эстетикой, аналогичной XPS 13 Plus. Сообщается, что ноутбук будет оснащен процессором Snapdragon X Elite или Intel Ultra, опираясь на успех своего предшественника, который мог похвастаться процессором Intel Core i7-1360P 13-го поколения. Серия XPS известна своим минималистским подходом, и XPS 13 9345 продолжит эту традицию, имея всего два порта USB-C, стратегически расположенных по обе стороны устройства.