Изначально, данный ноутбук был выпущен в Китае, как Huawei MateBook D 14 2024 с процессором Intel H-серии 13-го поколения.

Компания Huawei недавно представила ещё одно свое новое устройство на мировом рынке: MateBook 14 2024. Первоначально выпущенный в Китае в начале этого года, MateBook 14 теперь доступен по всему миру. Этот ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. К плюсам стоит также отнести поддержку стилуса M-Pencil.

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Под корпусом ноутбука установлены новейшие процессоры Intel Core Ultra (модели 5 125H и 7 155H), обеспечивающие бесперебойную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Режим SuperTurbo от Huawei значительно увеличивает скорость открытия файлов, а эффективная система охлаждения с двумя вентиляторами типа «акульи плавники» обеспечивает бесперебойную работу устройства. Яркий дисплей имеет 10-битную глубину цвета, поддерживает цветовые гаммы sRGB, P3 и Adobe RGB и использует высокочастотное ШИМ-регулирование яркости для комфортного просмотра. Благодаря пиковой яркости 450 нит и исключительной точности цветопередачи (среднее ΔE < 1) этот ноутбук доставляет визуальное удовольствие.

MateBook 14 весит всего 1,31 кг и имеет толщину 14,5 мм. Он доступен в зеленом и космическо-сером цветах. Батарея емкостью 70 Вт*ч обеспечивает до 19 часов воспроизведения видео 1080p. Для удобства подключения ноутбук оснащен камерой 1080p, технологией метаматериальной антенны Huawei и инновационными функциями, такими как Hyper Terminal. MateBook 14 2024 доступен в трех конфигурациях по цене от 1099 евро (около 108 000 рублей): Ultra 5 125H / 16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ встроенной памяти, Ultra 5 125H / 16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ встроенной памяти и Ultra 7 155H / 16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ встроенной памяти.