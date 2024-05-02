Данные часы оснащены 1,91-дюймовым сенсорным экраном и более 120 режимами тренировок.

Zepp Health, бренд фитнес-технологий, незаметно выпустил новые доступные умные часы под названием Amazfit Bip 5 Unity. Как следует из названия, они похожи на предыдущую модель Bip 5 с некоторыми изменениями в дизайне и большинством тех же функций. Однако некоторые функции были удалены из носимых устройств среднего класса. Bip 5 Unity тоньше и легче своего предшественника, имеют рамку из нержавеющей стали и весят 25 граммов без ремешка. Они оснащёны 1,91-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 320 x 380 пикселей. Экран изготовлен из закаленного стекла 2.5D с покрытием против отпечатков пальцев и устойчив к царапинам. В часах установлен аккумулятор емкостью 300 мА*ч, который может работать до 11 дней без подзарядки. В режиме экономии заряда батареи он может работать до 26 дней. Аккумулятор можно заряжать с помощью магнитного зарядного кабеля.

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Bip 5 Unity оснащены биометрическим датчиком BioTracker PPG, который поддерживает мониторинг уровня кислорода в крови. Они также имеют 3-осевой датчик ускорения и возможность подключения Bluetooth 5.2 BLE. Часы водонепроницаемы со степенью защиты IP68, что делает их пригодными для плавания и других занятий водным спортом. Часы оснащены более чем 120 спортивными режимами, включая автоматическое определение шести различных кардио-упражнений. Они также имеют встроенную Amazon Alexa и поддерживает более 70 загружаемых приложений. Часы совместимы с Android 7.0 и выше, а также iOS 14.0 и выше.

Amazfit Bip 5 Unity доступны для покупки в США за 69,99 долларов США и в Великобритании за 69,90 фунтов стерлингов (примерно 6 500 и 8 000 рублей соответственно). Они доступны в трех цветовых вариантах: сером, угольном и розовом.