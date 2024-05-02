Однако и GeForce RTX 5090, и RTX 5080 будут выпущены с одним и тем же флагманским графическим процессором.

Обычно Nvidia выпускает свои новейшие чипы для ноутбуков через несколько недель после представления чипов для настольных ПК. В этот раз, возможно, придется подождать немного дольше. Источники сообщили журналу "Moore's Law is Dead", что разработка ноутбуков Blackwell отстаёт на 1-2 месяца. Даже выпуск некоторых нефлагманских настольных моделей может быть отложен, поскольку долгожданная GeForce RTX 5080, как ожидается, дебютирует после RTX 5090.

реклама

Предыдущие утечки указывали на то, что некоторые высокопроизводительные модели Black Edition будут выпущены с памятью GDDR7. Как и предыдущее поколение GeForce RTX 4090 на базе AD0103, версия RTX 5090 для ноутбуков будет использовать GPU GB203. В мобильной версии GeForce RTX 5080, как ожидается, будет использоваться тот же GPU, но, возможно, в значительно меньшей версии. GB203 будет вдвое меньше флагманского чипа GB202, и, скорее всего, как и раньше, будет иметь 96 SM и 256-битную ширину шины. Но ещё предстоит выяснить, приведет ли это (и модуль GDDR7) к увеличению объема видеопамяти.

Однако, возможно, Nvidia захочет увеличить контроль за энергопотреблением и температурой, особенно в ноутбуках. В конце концов, узлы Blackwell увеличились лишь незначительно - с Ada Lovelace TSMC 4N до 4NP. С другой стороны, поколение Ada Lovelace было энергоемким, и даже если Nvidia последует примеру Blackwell, она все равно выиграет, потому что ее главный конкурент решил отказаться от целого поколения.