Предстоящий телефон OPPO будет оснащен процессором с пиковой частотой 2,2 ГГц, который может являться SoC MediaTek Dimensity 7020.

Предстоящий телефон от Oрро с номером модели PJT110 был одобрен китайской сертификационной платформой TENAA, где были опубликованы его изображения и основные характеристики. Официально название устройства пока не подтверждено, но предполагается, что оно будет называться Oppo A3, когда выйдет на рынок Китая. По слухам, это название указывает на то, что устройство будет позиционироваться как более простая и бюджетная версия смартфона Oppo A3 Pro, который был официально представлен в начале этого месяца с пыле- и водонепроницаемым корпусом с классом защиты IP69.

реклама

Как известно, прошлогодний Oppo A2 был оснащен IPS LCD панелью, а согласно листингу TENAA, новый Oppo PJT110 будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением Full HD+, что является улучшением. На передней панели будет располагаться селфи-камера на 16 Мп. Вертикальный модуль камеры на задней панели оснащен 50 Мп основной камерой и дополнительным 2 Мп объективом. Он будет поставляться с ColourOS 14 на базе Android 14.

Под корпусом у Oppo A3 находится неизвестный пока чипсет с частотой 2,2 ГГц и 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что это будет MediaTek Dimensity 7020. Для хранения данных будут доступны объемы 128, 256 и 512 ГБ, а также слот для карт microSD. Oppo A3 будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В целях безопасности в экран будет встроен датчик отпечатков пальцев. Наконец, в листинге TENAA указано, что размеры A3 составляют 162,9 x 75,6 x 8,1 мм, а вес - 191 грамм. Вероятно, устройство будет официально представлено в Китае в конце этого месяца.