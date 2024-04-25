Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Предполагаемый OPPO A3 получил сертификацию TENAA, но процессор пока неизвестен
Предстоящий телефон OPPO будет оснащен процессором с пиковой частотой 2,2 ГГц, который может являться SoC MediaTek Dimensity 7020.

реклама

Предстоящий телефон от Oрро с номером модели PJT110 был одобрен китайской сертификационной платформой TENAA, где были опубликованы его изображения и основные характеристики. Официально название устройства пока не подтверждено, но предполагается, что оно будет называться Oppo A3, когда выйдет на рынок Китая. По слухам, это название указывает на то, что устройство будет позиционироваться как более простая и бюджетная версия смартфона Oppo A3 Pro, который был официально представлен в начале этого месяца с пыле- и водонепроницаемым корпусом с классом защиты IP69.

реклама

Как известно, прошлогодний Oppo A2 был оснащен IPS LCD панелью, а согласно листингу TENAA, новый Oppo PJT110 будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением Full HD+, что является улучшением. На передней панели будет располагаться селфи-камера на 16 Мп. Вертикальный модуль камеры на задней панели оснащен 50 Мп основной камерой и дополнительным 2 Мп объективом. Он будет поставляться с ColourOS 14 на базе Android 14.

Под корпусом у Oppo A3 находится неизвестный пока чипсет с частотой 2,2 ГГц и 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти.  Предполагается, что это будет MediaTek Dimensity 7020. Для хранения данных будут доступны объемы 128, 256 и 512 ГБ, а также слот для карт microSD. Oppo A3 будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В целях безопасности в экран будет встроен датчик отпечатков пальцев. Наконец, в листинге TENAA указано, что размеры A3 составляют 162,9 x 75,6 x 8,1 мм, а вес - 191 грамм. Вероятно, устройство будет официально представлено в Китае в конце этого месяца.

#oppo #oppo a #oppo a3 pro 5g #oppo a3 pro #oppo a3s
+
Написать комментарий (0)
Раскрыта внешность и характеристики смартфона OPPO A60 4G
Oppo K12 выпущен с процессором Snapdragon 7 Gen 3
Опубликованы рендеры бюджетного смартфона OPPO A60 4G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
33
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
13
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
3
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
4
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
5
Шольц: решение Берлина по поставкам ракет Taurus Киеву остаётся прежним
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
2
Дуров намекнул на неизбежные изменения в Telegram для пользователей с SIM-картами украинских операторов
2
Американские автодилеры грозят судом компании VW, которая запускает новый бренд электромобилей
1
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
3
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
National Interest: «Ланцет» входит в пятёрку самых смертоносных дронов
+
КНР удваивает усилия по созданию своих станков для производства полупроводников
+
Guardian: Запоздалость западной помощи сыграла на руку стремительно продвигающимся вперед ВС России
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
17
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
49
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
20
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
27
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
48
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
55
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
9
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
47
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
30

Сейчас обсуждают

Александр Пунга
11:29
Никогда такого не было и вот опять... Выдача своих интересов за общественные - это обычная практика для элит
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Георгий Тихонов
11:28
А ну давай, поясняй как ваши лучики сделают из условного Forspoken играбельный проект.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Владимир Комин
11:24
А суверенное производство развивать - не судьба!!! В Китае его маме давно бы прислали счет за пулю;
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
vpoluektov
11:24
Так чего спорить, если по этим же статьям можно сравнить неразогнанную 4080 с неразогнанной 7900XTX. Учитываем, что средний fps никого не интересует - интересует минимальный. Пусть разница меньше 5% -...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
boo4a
11:22
Может Россию перенести?
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Арсен Алабердов
11:16
Это с чего это вдруг "государству" будет выгодно? Может лично "владельцу" выгодно? Чтоб продолжать со своими западными партнерами бизнесом заниматься и долларовые счета увеличивать.
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Vorvort
11:15
4090 - самый отстойный флагман Nvidia за всю её историю. Там где красивая графика на классическом движке - сразу у зелени проблемы в 4К. Ну и 200 сгоревших разъемов в месяц сами за себя говорят.
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
800x600
11:11
Они не понимают, что телефон уродливый
Realme представила среднебюджетный смартфон Narzo 70 5G с процессором MediaTek Dimensity 7050 5G
Колючка
11:11
Опять за уши притягиваешь? Из этих 60000 (откуда такие числа вообще?) - 95% всякая индюшатина, платформеры и прочий скам, в котором ни RTX, ни DLSS и не должен быть. А в 90% крупных проектов DLSS ест...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Чато -- Бот
11:09
Мляяя, ну что за попрошайки, просто позор. Нет, этим скакуасам государственность просто противопоказана.
МИД Украины Кулеба: Мы нашли семь ЗРК Patriot у союзников, ещё одна батарея должна быть у США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем