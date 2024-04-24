Также компания в настоящее время тестирует ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Ожидается, что Qualcomm представит чип следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года. OnePlus13 может стать первым смартфоном на рынке с чипом SD8G4. И в связи с тем, что до выхода данного смартфона осталось не так много времени, стала появляться информация касательно его характеристик и дизайна. Сегодня надежный источник, Digital Chat Station, раскрыл некоторые новые подробности об устройстве.

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По данным DCS, OnePlus 13 будет оснащен микроизогнутым 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем и будет поддерживать разрешение 2K. Предшественники флагманов OnePlus оснащены оптическими датчиками отпечатков пальцев под дисплеем. По данным DCS, компания в настоящее время тестирует ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, поэтому неясно, будет ли он в финальной версии телефона. Также сообщается, что OnePlus 13 будет оснащен мультифокальной системой камер, но как и его предшественник, OnePlus13 будет оснащен перископическим телеобъективом для более высокого оптического зума.

Ace 3V

Также информация, полученная ещё в феврале, гласила о том, что OnePlus 13 будет иметь новый дизайн задней панели. При этом инсайдер утверждает, что промышленный дизайн смартфона был полностью переработан. В прошлом несколько флагманских телефонов OnePlus серии Ace имели схожий дизайн задней панели. В этом году компания выпустила в Китае два телефона серии Ace, названные Ace 3 и Ace 3V, которые имеют новый вертикальный модуль камеры в противовес круглому дизайну камеры, характерному для Ace 3.