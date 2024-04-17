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СтарыйДед
Опубликованы рендеры ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14 версии Snapdragon 2024 года
Согласно полученным изображениям, новый дизайн не имеет боковых отверстий для отвода тепла.

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Инсайдер под ником "WalkingCat" опубликовал рендер предстоящего ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14 2024 Snapdragon Edition. Подробности и спецификации пока не раскрываются, но изображение дает представление о некоторых возможных вариантах дизайна. На изображении показан 14,5-дюймовый дисплей без видимых вентиляционных отверстий по бокам. Это говорит о возможной пассивной системе охлаждения, которая становится все более распространенной в процессорах на базе ARM, таких как Qualcomm Snapdragon. Ноутбук также оснащен тремя портами Type-C.

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Недавно Qualcomm анонсировала процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Snapdragon X Elite набрал 15 610 баллов в многоядерном тесте GeekBench 6.2, что больше, чем у чипа M3 от Apple (12 154 балла) и, как сообщается, значительно опережает его (28,4 %). Для сравнения, ранее Lenovo выпустила серию Yoga Slim 7 Pro в версиях для Intel (Yoga Slim 7i Pro) и AMD (Yoga Slim 7 Pro). Эти ноутбуки предлагаются с различными вариантами дисплеев, включая 14-дюймовый OLED-экран премиум-класса с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Более доступные варианты включают OLED-дисплей 2,8K с частотой обновления 90 Гц и ЖК-дисплей 2,2K с частотой обновления 60 Гц.

Пока неясно, как предстоящая версия Yoga Slim 7 будет выглядеть в плане спецификаций, характеристик и цены. Однако отсутствие видимых вентиляционных отверстий и включение новейшего процессора Qualcomm может предвещать переход к мощной и эффективной конструкции на базе ARM.

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2
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В сеть попали изображения ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14 с процессором Snapdragon X
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